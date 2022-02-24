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США ввели новые санкции против России. В «черный» список попали ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк

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Президент США Джо Байден сообщил, что распорядился ввести ряд новых «мощных» санкций против России из-за начала военной операции на Украине, пишет «Интерфакс».

Shutterstock.com

«Путин — агрессор. Путин выбрал войну. [...] Его цель — восстановить Советский Союз», — заявил президент США.

Новые санкции будут касаться четырех банков, в том числе и ВТБ. Для российского бизнеса вводятся ограничения на операции в долларах, евро, фунтах и иенах. Помимо этого, США ограничит на 50% импорт высокотехнологичной продукции в Россию, в том числе для космической отрасли.

В Минфине сообщили, что под санкции от США попали также 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк, банк «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка.

Байден отметил, что в ответ на действия на Украине НАТО разместит силы в Европе, в частности, в Германии. Он также добавил, что отключать Россию от межбанковской системы SWIFT пока не будут. «Санкции, которые мы вводим против российских банков, могут иметь больший эффект», — пояснил Байден.

Военная операция на Украине: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

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