США ввели новые санкции против России. В «черный» список попали ВТБ, Сбербанк и Газпромбанк

«Путин — агрессор. Путин выбрал войну. [...] Его цель — восстановить Советский Союз», — заявил президент США.

Новые санкции будут касаться четырех банков, в том числе и ВТБ. Для российского бизнеса вводятся ограничения на операции в долларах, евро, фунтах и иенах. Помимо этого, США ограничит на 50% импорт высокотехнологичной продукции в Россию, в том числе для космической отрасли.

В Минфине сообщили, что под санкции от США попали также 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк, банк «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка.

Байден отметил, что в ответ на действия на Украине НАТО разместит силы в Европе, в частности, в Германии. Он также добавил, что отключать Россию от межбанковской системы SWIFT пока не будут. «Санкции, которые мы вводим против российских банков, могут иметь больший эффект», — пояснил Байден.