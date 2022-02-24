Британия заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот»

Великобритания полностью замораживает активы ВТБ, накладывает ограничения на работу «Аэрофлота». Авиакомпании больше нельзя совершать полеты в королевство. Помимо этого, ограничиваются суммы, которые россияне могут держать на счетах в Великобритании. Помимо «Аэрофлота» и БТБ под санкции попали ОАК, ОСК, Ростех, Кирилл Шамалов (акционер «Сибура»), Петр Фрадков (глава Промсвязьбанка) и Денис Бортников (вице-президент ВТБ).

«Сообща с США мы вводим полную заморозку активов ВТБ. В более широком смысле эти полномочия позволят нам полностью исключить российские банки из британской финансовой системы, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе, изолировать их от фунта стерлинга и от клиринговых платежей через Великобританию. И учитывая, что половина российской торговли осуществляется через доллар и фунт стерлингов, я рад сообщить, что Соединенные Штаты вводят аналогичные меры... Мы ограничим количество денег, которые российские граждане смогут размещать на депозитах в британских банках», — сообщил Джонсон.

Также британский премьер-министр запретил любой экспорт товаров двойного назначения в Россию. Кроме этого, координированные санкции будут включать отказ от российских нефти и газа, а также не исключено отключение России от платежной системы SWIFT.