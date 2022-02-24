18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Британия заморозила все активы ВТБ и наложила санкции на «Аэрофлот»

Поделиться:

Великобритания ввела санкции против российского банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот» из-за военной операции на Украине. Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, пишет РИА Новости. Рассказываем, против кого еще ввели новые ограничения.

Shutterstock.com

Великобритания полностью замораживает активы ВТБ, накладывает ограничения на работу «Аэрофлота». Авиакомпании больше нельзя совершать полеты в королевство. Помимо этого, ограничиваются суммы, которые россияне могут держать на счетах в Великобритании. Помимо «Аэрофлота» и БТБ под санкции попали ОАК, ОСК, Ростех, Кирилл Шамалов (акционер «Сибура»), Петр Фрадков (глава Промсвязьбанка) и Денис Бортников (вице-президент ВТБ).

«Сообща с США мы вводим полную заморозку активов ВТБ. В более широком смысле эти полномочия позволят нам полностью исключить российские банки из британской финансовой системы, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе, изолировать их от фунта стерлинга и от клиринговых платежей через Великобританию. И учитывая, что половина российской торговли осуществляется через доллар и фунт стерлингов, я рад сообщить, что Соединенные Штаты вводят аналогичные меры... Мы ограничим количество денег, которые российские граждане смогут размещать на депозитах в британских банках», — сообщил Джонсон.

Также британский премьер-министр запретил любой экспорт товаров двойного назначения в Россию. Кроме этого, координированные санкции будут включать отказ от российских нефти и газа, а также не исключено отключение России от платежной системы SWIFT.

Военная операция на Украине. Что будет с курсом рубля и валютой? А с ценами? Банковские карты не перестанут работать? А инвестиции?

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: