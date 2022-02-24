«В идеале нужно освободить Украину»: Песков — о «специальной военной операции» в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, с какой целью Россия начала «специальную военную операцию» на востоке Украины. По его словам, «в идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий».
Дмитрий Песков
О «специальной военной операции» на востоке Украины — цитата по «Интерфаксу»:
В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий. […] Это специальная операция, и я не считаю необходимым что-то объяснять, потому что президент сам дал исчерпывающее объяснение в утреннем обращении к гражданам России.
Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Взамен РЖД запускает дополнительные поезда, в свою очередь авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.