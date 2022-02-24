«В идеале нужно освободить Украину»: Песков — о «специальной военной операции» в Донбассе

О «специальной военной операции» на востоке Украины — цитата по «Интерфаксу»:

В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, пронацистски настроенных людей и идеологий. […] Это специальная операция, и я не считаю необходимым что-то объяснять, потому что президент сам дал исчерпывающее объяснение в утреннем обращении к гражданам России.