Ксения Собчак, Рената Литвинова, Иван Ургант, Лиза Боярская, Юрий Шевчук и другие — с призывом к миру и прекращению боевых действий на Украине

Екатерина Шульман

Политолог. Цитата по посту в Facebook:

«Поскольку пассивное наблюдение за хроникой катастрофы невыносимо, душа требует немедленного действия. Но помните вот что:

1. Несмотря на иллюзию обилия информации, на самом деле никаких внятных сведений ни у кого из нас нет. На войне первая жертва — правда, а у нас с ней и в относительно мирное время было не очень. Понятно стремление выстроить для себя связную картину происходящего, но одно из свойств разума — осознавать свои ограничения. Сейчас лучше знать, как Сократ, что ты ничего не знаешь. Общая рамка большой беды ясна, а внутри нее — туман войны.

2. В оглушительной тишине первоначального ужаса более всего заметны люди и/или боты поддерживающие или радующиеся происходящему. Из этого создается ложная картина общего мнения — а дальше спираль молчания, и ложная картина подтверждает сама себя. Не составляйте мнения об окружающих на основании чьих бы то ни было реплик. Страх испытывают все, но выражается он у людей по-разному: покричать "ура" — тоже способ справиться со страхом. Мы в долгом коридоре исторического несчастья, общественные настроения зыбки и переменятся еще ни раз. Всякая война, как известно, популярна первые тридцать дней. Крымская эйфория продержалась почти три года — сейчас не 2014 год и экономически, и с точки зрения общественных настроений.

3. И соцсетей может скоро не стать. Так что, пока есть возможность — пишите. Приложений в телефонах тоже может поуменьшиться. Причем отключать будут с двух сторон — изнутри и снаружи, охранительно и санкционно. Впрочем, это мелочи на общем фоне. Но помните также, что в такое мутное время оживляются всякие мошенники: от звонящих "из военкомата" и "от следователя" до самозванных спасителей ваших рублевых и долларовых счетов.

4. Исходя из предыдущего, не принимайте решение из точки паники. Оно всегда будет неверным. Счастлив имеющий неотменяемые обязанности — а таковые есть у каждого взрослого. Если вы считаете свою работу полезной для людей — не бросайте ее. Прежняя жизнь отошла, наступает новая — она беднее, опаснее и ограниченней, но это не причина менять свои принципы. Добро и зло не меняются местами от перемены наших личных обстоятельств. Fais ce que dois, advienne, que pourra. Делай, что должен, и будь, что будет».