Ксения Собчак, Рената Литвинова, Иван Ургант, Лиза Боярская, Юрий Шевчук и другие — с призывом к миру и прекращению боевых действий на Украине

24 февраля началась «специальная военная операция» в Украине, в ходе которой уже уничтожены 74 наземных объекта инфраструктуры Вооруженных сил Украины, сообщает Минобороны РФ. Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, полностью закрыла воздушное пространство, а президент Зеленский ввел чрезвычайное положение. Актеры, музыканты, журналисты, художники, спортсмены, комики выступили с призывом к миру и просьбой прекратить боевые действия.
Журналистка, телеведущая. Цитата по посту в Instagram:
«Сегодня разбудили меня в шесть утра словами: "Ксюша, началась война". Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас, — оптимисты. Пессимисты давно уехали».
Художник, каллиграф, цитата по Instagram:
«Сегодняшние новости разрывают моё сердце — я художник, а не политик, но но вся философия моих работ, манифестов, слов и проектов связана с объединением человечества ради создания общей письменности будущего в гармонии различных культур, идентичностей, особенностей.
Невозможно прийти к взаимопониманию без диалога, к результатам через совместную работу, к будущему — без мира и взаимоуважения.
Полгода назад я создал серию работ "Единство" — на тему объединения искусства, людей, знаний, эмоций.
Это полотно посвящено Украине.
Видя единение всех в моём окружении — от друзей и близких до коллег, независимых СМИ и лидеров мнений, в одной общей и важной ценности "НЕТ ВОЙНЕ", я вижу надежду на то, что не всё потеряно.
Я верю, что к любому решению можно прийти мирным путем. Что армия нужна для защиты, а не нападения. Что лучше десять лет мирных переговоров вместо одной минуты военных действий.
Мир — Един.
Мир — Для всех.
Все люди — братья.
Человеческая жизнь — Бесценна.
НЕТ ВОЙНЕ. 🙏🏼 — 🕊.».
Актриса. Цитата по посту в Instagram:
«Сейчас проснется моя младшая дочь... И перед тем, как отвести ее в школу, мне нужно будет сказать ей, что наша страна развязала войну. Мне придется отвечать на ее простые прямые вопросы: "Зачем буду гибнуть люди?", "Кто это решает?", "Как это остановить?". И я не знаю, что ей отвечать. Вернее, знаю, но мне стыдно. Как объяснить плачущему ребенку, что мы, взрослые умные люди, уже закончившие ту самую школу, в которую она сейчас зачем-то пойдет, прочитавшие кучу прекрасных книг, выучившие по несколько иностранных языков, имеющие друзей и близких в разных странах по всему миру, пытающиеся как-то друг другу даже помогать, не способны договориться друг с другом! Но зато готовы убивать. Мне очень стыдно и очень страшно. Я против войны. Я не хочу войны. И я не знаю, что могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас. Я не хочу будить свою дочь».
Журналист. Цитата по посту в Instagram:
«Вчерашний день в Екатеринбурге запомню, как последний мирный. К прежней жизни не будет возврата, впереди — другая и надолго. До сих пор не понимали плана и надеялись, что всё-таки не случится самое страшное. И сейчас не знаем — а что дальше? Как уже не раз бывало, по итогу больше всего горя достанется России».
Актриса. Цитата по посту в Instagram:
«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди! ЛЮДИ живут в Петербурге, в Москве, в Ростове, в Воронеже, в Донецке, в Луганске, в Киеве, в Харькове, Одессе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Лондоне, Тбилиси, Иерусалиме, Токио, Сиднее, Мехико, Дамаске, Сингапуре, Багдаде, Дели и во всех-всех многочисленных городах. ЛЮДИ хотят мира! ЛЮДИ хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняют эти решения и подвергаются последствиям от этих решений абсолютное большинство, Люди!!!! Я за мир! Пусть все скорее закончится, пусть победит милосердие и здравый смысл, пусть не будет жертв🙏🏻».
Продюсер. Цитата по Instagram:
«Самое страшное случилось. Скорблю и плачу над жертвами. Теми, что есть, и теми, что будут.».
Музыкант, лидер группы ДДТ:
«Огромная трагедия, которая многих из нас лишает будущего. Я в шоке, переживаем, ночей не спим, смотрим новости, созваниваемся с друзьями, наверное, также как все жители Украины и России. Что нам делать? Делать, что должное, и будь что будет. Мы так считаем: говорить о мире с людьми, где только возможно. Говорить спокойно, без истерики, потому что время такое пришло. Это очень важно. Всем миром — мир».
Комик. Цитата по Instagram:
«В Украине живут моя мама, мой младший братик, мои друзья. Я заканчивал там школу, я жил там много лет. Я отпраздновал там свой выпускной. Киев и Украина — это родное для меня место.
Владимир Владимирович Путин, мы против войны. Я в шоке, что… Я даже представить себе не мог, что я сегодня с утра буду записывать это видео. Мы против военных действий в любом виде. Я не верю, что в современном мире, какая бы политическая ситуация ни сложилась, эти методы — единственные, которыми можно разрешить эту ситуацию. Что бы ни происходило, какие бы договоренности ни были нарушены, какие бы ситуации ни обсуждались за кулисами, в кулуарах ваших политических игр, я не верю, что происходящему есть оправдание. Пожалуйста, не надо войны. Спасибо».
Комик. Цитата по Instagram:
«Я очень надеюсь и молю Бога о мире! Так не должно быть нигде.».
Певец, музыкант Цитата по посту в Instagram:
«Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Но сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться — для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать. Это нужно прекратить.»
Певица. Цитата по посту в Instagram:
«Это то утро, когда ты жалеешь о том, что проснулся. Не понимаешь куда идти, кому помочь. Сижу на углу кровати и плачу. Плачу потому, что это не мой выбор. Нынешняя агрессия против моей воли, против воли моей семьи, верю, что против воли наших народов.
В моей семье тоже есть украинцы. Моя невестка из Украины. Мой будущий муж наполовину украинец. Мои близкие друзья украинцы. Россия и Украина — это не просто две страны. Мы — родные. Любая война между нами — братоубийственная.
Но нам всем сейчас нужно быть очень осторожными. Не поддаваться панике и информационной манипуляции. Сейчас любое неверное движение или слово может стать роковым».
Защитник ФК «Зенит». Цитата по Instagram:
«Я — украинец! Украине — мир! Стоп войне!».
Артист. Цитата по Instagram:
«Я не понимаю, почему мы должны соревноваться в том, кто хуже? Очевидно, что мы должны пытаться быть лучше. А не использовать ошибки прошлого, чтобы оправдать ошибки, которые мы совершаем сегодня. <...> Речь идет о народе, который нам максимально близок. Я много раз выступал в Украине с концертами. Нас очень тепло и гостеприимно встречали. Я очень люблю эту страну. И то, что происходит сейчас, это огромная боль для меня и всех моих друзей, и всех, кого я знаю в России».
Политолог. Цитата по посту в Facebook:
«Поскольку пассивное наблюдение за хроникой катастрофы невыносимо, душа требует немедленного действия. Но помните вот что:
1. Несмотря на иллюзию обилия информации, на самом деле никаких внятных сведений ни у кого из нас нет. На войне первая жертва — правда, а у нас с ней и в относительно мирное время было не очень. Понятно стремление выстроить для себя связную картину происходящего, но одно из свойств разума — осознавать свои ограничения. Сейчас лучше знать, как Сократ, что ты ничего не знаешь. Общая рамка большой беды ясна, а внутри нее — туман войны.
2. В оглушительной тишине первоначального ужаса более всего заметны люди и/или боты поддерживающие или радующиеся происходящему. Из этого создается ложная картина общего мнения — а дальше спираль молчания, и ложная картина подтверждает сама себя. Не составляйте мнения об окружающих на основании чьих бы то ни было реплик. Страх испытывают все, но выражается он у людей по-разному: покричать "ура" — тоже способ справиться со страхом. Мы в долгом коридоре исторического несчастья, общественные настроения зыбки и переменятся еще ни раз. Всякая война, как известно, популярна первые тридцать дней. Крымская эйфория продержалась почти три года — сейчас не 2014 год и экономически, и с точки зрения общественных настроений.
3. И соцсетей может скоро не стать. Так что, пока есть возможность — пишите. Приложений в телефонах тоже может поуменьшиться. Причем отключать будут с двух сторон — изнутри и снаружи, охранительно и санкционно. Впрочем, это мелочи на общем фоне. Но помните также, что в такое мутное время оживляются всякие мошенники: от звонящих "из военкомата" и "от следователя" до самозванных спасителей ваших рублевых и долларовых счетов.
4. Исходя из предыдущего, не принимайте решение из точки паники. Оно всегда будет неверным. Счастлив имеющий неотменяемые обязанности — а таковые есть у каждого взрослого. Если вы считаете свою работу полезной для людей — не бросайте ее. Прежняя жизнь отошла, наступает новая — она беднее, опаснее и ограниченней, но это не причина менять свои принципы. Добро и зло не меняются местами от перемены наших личных обстоятельств. Fais ce que dois, advienne, que pourra. Делай, что должен, и будь, что будет».
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