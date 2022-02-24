РЖД запускают дополнительные поезда из городов на юге России

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика, в настоящее время РЖД ведут работу по назначению дополнительных поездов из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сочи и других городов юга России. В существующие составы также будут включаться дополнительные вагоны. «Цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров», — заверили в компании.

Напомним, сегодня утром, примерно в 05:45 24 февраля, президент России Владимир Путин обратился к россиянам и объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение на всей территории страны. В 12 городах на юге России приостановлена работа аэропортов. Они будут закрыты вплоть до 2 марта. Авиакомпании вернут средства всем пассажирам отмененных рейсов.