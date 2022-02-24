Путин объявил о начале «специальной военной операции» на востоке Украины

Из обращения к россиянам, выдержка по «Петербургскому дневнику»:

Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также — преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе российских граждан.

Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Призываю украинских военнослужащих немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.

Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, должны знать, что ответ России будет незамедлителен. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан.