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Власти Японии, Австралии и Канады ввели санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

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Власти Японии, Канады и Австралии объявили о введении санкций против России из-за признания Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Shutterstock

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что Москва должна «вернуться к дипломатическим шагам по урегулированию ситуации вокруг Украины». Кроме того, он сообщил о запрете на въезд в страну представителям самопровозглашенных республик и замораживание их капиталов, запрет на экспортно-импортные отношения с «ДНР» и «ЛНР», а также на размещение и операции с новым суверенным долгом России.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о «первом раунде» экономических санкций. Ограничения затронут депутатов, поддержавших признание независимости ДНР и ЛНР. Также жителям Канады запретили финансовые операции с «ЛДНР» и принимать участие в покупке суверенного долга России. Под санкции тажке попали два государственных банка России.

Австралия тоже планирует ввести ограничения против российских банков, физических и юридических лиц из ДНР и ЛНР. «Сначала мы введем запрет на въезд и точечные финансовые санкции в отношении восьми членов Совета безопасности Российской Федерации», — добавил премьер Австралии Скотт Моррисон.

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