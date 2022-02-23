Байден объявил о введении санкций против российских элит, их семей, банков и суверенного долга России

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций в отношении России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР). Они коснутся российских элит, их семей, банков, а также суверенного долга. Его обращение транслировали на канале Госдепа США.
По словам Байдена, санкции будут вводить постепенно и ужесточать их в зависимости от действий Москвы. Президент также предупредил, что готовит санкции гораздо сильнее тех, что были введены США в 2014 году. Помимо ограничений против суверенного долга России, российских элит и их семей, санкции коснутся госкорпорации ВЭБ и «банка российских военных». Байден не уточнил, о каком банке идет речь, однако журналистка CNN Наташа Бертранд сообщила со ссылкой на неназванного чиновника, что речь идет о «Промсвязьбанке».
Также под санкции попал газопровод «Северный поток-2». Как отметил Байден, США вместе с Германией работают над этим вопросом. Ограничения введут и против детей российских чиновников, а именно Дениса Бортникова — сына главы ФСБ, Петра Фрадкова — сына бывшего премьер-министра, и Владимира Кириенко — сына первого замглавы администрации президента.
Президент США назвал признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик вторжением в Украину. Тем не менее он рассчитывает на то, что дипломатический путь решения ситуации еще возможен.
Позднее Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний, в том числе футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте Минфина. Как пояснили в ведомстве, ограничения означают, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы, а все их активы на территории США будут заморожены.
Напомним, ранее все страны Евросоюза поддержали новый пакет санкций против России, который связан с признанием ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы.
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