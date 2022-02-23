Байден объявил о введении санкций против российских элит, их семей, банков и суверенного долга России

По словам Байдена, санкции будут вводить постепенно и ужесточать их в зависимости от действий Москвы. Президент также предупредил, что готовит санкции гораздо сильнее тех, что были введены США в 2014 году. Помимо ограничений против суверенного долга России, российских элит и их семей, санкции коснутся госкорпорации ВЭБ и «банка российских военных». Байден не уточнил, о каком банке идет речь, однако журналистка CNN Наташа Бертранд сообщила со ссылкой на неназванного чиновника, что речь идет о «Промсвязьбанке».

Также под санкции попал газопровод «Северный поток-2». Как отметил Байден, США вместе с Германией работают над этим вопросом. Ограничения введут и против детей российских чиновников, а именно Дениса Бортникова — сына главы ФСБ, Петра Фрадкова — сына бывшего премьер-министра, и Владимира Кириенко — сына первого замглавы администрации президента.

Президент США назвал признание Россией независимости самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик вторжением в Украину. Тем не менее он рассчитывает на то, что дипломатический путь решения ситуации еще возможен.

Позднее Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний, в том числе футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщается на сайте Минфина. Как пояснили в ведомстве, ограничения означают, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы, а все их активы на территории США будут заморожены.