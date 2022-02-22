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Санкции ЕС против России: в «черный» список попали 351 депутат Госдумы, поддержавший независимость ДНР и ЛНР

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Все станы Евросоюза поддержали новый пакет санкций против России, который связан с признанием ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, пишет ТАСС.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

«Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб», — сказал Боррель.

В «черный» список ЕС внесли 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашенных республик. Под санкции попали также 27 физических и юридических лиц, включая банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.

Президент России Владимир Путин в санкционном списке не обнаружили.

Помимо этого, ЕС решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Евросоюза. Вести любые отношения с ЛНР и ДНР европейскому бизнесу запретили.

Боррель считает, что эти санкции «очень сильно ударят по России». Однако он не исключил того факта, что подобные меры могут ужесточаться в зависимости от действий России.

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