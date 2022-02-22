Санкции ЕС против России: в «черный» список попали 351 депутат Госдумы, поддержавший независимость ДНР и ЛНР

Все станы Евросоюза поддержали новый пакет санкций против России, который связан с признанием ДНР и ЛНР. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В санкционный список вошли 351 депутат Госдумы, пишет ТАСС.
«Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб», — сказал Боррель.
В «черный» список ЕС внесли 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание самопровозглашенных республик. Под санкции попали также 27 физических и юридических лиц, включая банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе.
Президент России Владимир Путин в санкционном списке не обнаружили.
Помимо этого, ЕС решил ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Евросоюза. Вести любые отношения с ЛНР и ДНР европейскому бизнесу запретили.
Боррель считает, что эти санкции «очень сильно ударят по России». Однако он не исключил того факта, что подобные меры могут ужесточаться в зависимости от действий России.
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