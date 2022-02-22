«Убийство» Минских соглашений, границы ДНР и ЛНР и оптимальное решение конфликта: главные тезисы Путина на пресс-конференции

Владимир Путин заявил, что Минские соглашения были «уничтожены» задолго до признания ЛНР и ДНР «усилиями киевских властей» и теперь их не существует. По словам президента, Европа не смогла заставить Киев выполнять Минские соглашения, поэтому Россия была вынуждена признать ДНР и ЛНР.

Главнокомандующий РФ подчеркнул, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР по границам, которые прописаны в Конституциях областей. В документах указано, что границы ДНР и ЛНР совпадают с границами Донецкой и Луганской областей.

«Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе Конституции, в которых указаны их границы. Рассчитываем, что все спорные вопросы по границам ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров, сейчас это невозможно, но в будущем это получится», — сказал президент.

Владимир Путин назвал оптимальным решением конфликта отказ Украины от вступления в НАТО: «Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета».

В конце пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «как далеко могут зайти российские войска», Владимир Путин заявил, что «предсказывать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации». «Я не сказал, что наши войска пойдут в Донбасс прямо сейчас».

В завершении встречи он также добавил, что «добро не должно быть бессильным, оно должно иметь возможность защитить себя».