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Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом из-за ситуации на Донбассе

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Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование вооруженных сил РФ за пределами страны. Такое решение приняли из-за ситуации на Донбассе, пишет ТАСС.

Shutterstock.com

Документ приняли единогласно на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За выступили 153 сенатора. Постановление вступает в силу с момента подписания.

«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в постановлении.

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