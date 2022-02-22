Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом из-за ситуации на Донбассе

Документ приняли единогласно на внеочередном заседании верхней палаты парламента. За выступили 153 сенатора. Постановление вступает в силу с момента подписания.

«Совет Федерации постановляет дать согласие президенту РФ на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований вооруженных сил РФ, районы их действий, стоящие перед ними задачи, сроки пребывания за территорией РФ определяются президентом РФ в соответствии с Конституцией РФ», — говорится в постановлении.