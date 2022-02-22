Эксперт РАНХиГС: эффект от санкций Россия почувствует через полгода-год

Эффект от санкций, введенных в отношении России на фоне обострения ситуации с Украиной, граждане страны почувствуют через полгода-год. Такой прогноз дал «Собака.ru» доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе.
Давид Тереладзе
О санкциях в отношении России — специально для «Собака.ru»:
Задержка или отмена сертификации «Северного потока-2» будет означать снижение акций газовых компаний, прежде всего Газпрома. Санкции против банков — это только начало. Россия постепенно будет отрезаться от дешевых источников финансирования. Все это выльется в девальвацию национальной валюты, инфляцию и обнищание населения, пострадают простые люди. Но это мы почувствуем не сразу, потому что санкции имеют отложенный эффект, должно пройти время. Но уже через полгода-год мы можем почувствовать существенные изменения.
Напомним, 22 февраля власти Великобритании ввели санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им также будет запрещен въезд в страну, а ни одна британская компания не сможет «вести с ними дела».
Также сегодня Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». «Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока-2». Я попросил сегодня Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, чтобы сейчас сертификация трубопровода не могла происходить», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
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