Эксперт РАНХиГС: эффект от санкций Россия почувствует через полгода-год

Напомним, 22 февраля власти Великобритании ввели санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им также будет запрещен въезд в страну, а ни одна британская компания не сможет «вести с ними дела».

Также сегодня Германия остановила сертификацию газопровода «Северный поток-2». «Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока-2». Я попросил сегодня Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности. Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, чтобы сейчас сертификация трубопровода не могла происходить», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц.