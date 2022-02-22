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Великобритания вводит санкции против Тимченко, Ротенбергов и пяти российских банков

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Власти Великобритании вводят санкции против пяти российских банков, а также персональные санкции против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

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По заявлению Джонсона, Великобритания замораживает активы Тимченко и Ротенбергов, а также запрещает им въезд на территорию страны. Что касается банков, их активы также замораживаются — на данный момент сообщается только о мерах в отношении банка «Россия». Еще четыре банка, которые попали под санкции — Промсвязьбанк, Индустриальный сберегательный банк и Black Sea Bank.

«Великобритания вводит санкции против пяти банков: Промсвязьбанк, «Россия», Black Sea Bank и Индустриальный сберегательный банк. Мы также вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела. Это первый транш, первая фаза того, что мы подготовили. И, я уверен, подобные санкции будут введены США и Европейским союзом», — заявил Джонсон.

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