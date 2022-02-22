Госдума единогласно приняла решение о ратификации договоров с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве

На пленарном заседании, на котором проводилось голосование за ратификацию договора, проголосовали все 400 присутствующих депутатов Государственной думы. Они единогласно приняли документ.

В договоре есть пункт, по которому на территориях ДНР и ЛНР допускается размещение российских военных баз и объектов. Также в бумаге говорится, что валютой на территории республик Донбасса будет российский рубль. Документ действует в течение 10 лет с возможностью продления.

Напомним, президент России Владимир Путин признал независимость и суверенитет ЛНР и ДНР вечером 21 февраля. Также он призвал соседние страны незамедлительно прекратить военные действия. О своих решениях президент России объявил в прямом эфире — мы собрали главные тезисы из его речи. На фоне данных заявлений, рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил падение к доллару и евро до 3%. Это сильнейшее обрушение с 2008 года.

Также президент поручил обеспечить вооруженным силам РФ «функции по поддержанию мира» на территории Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее поручение содержится в указах Путина, подписанных накануне и признающих «суверенность и независимость» ранее самопровозглашенных территорий.