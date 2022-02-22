Россия признала ЛНР и ДНР: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

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22 февраля

15:00 Великобритания объявила о заморозке активов ряда российских банков, в том числе «Промсвязьбанка» и банка «Россия». Кроме того, сообщается о введении персональных санкций против Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.

13:00 Канцлер ФРГ поручил остановить сертификацию российского проекта «Северный поток — 2». Также западные страны намерены не признавать российские паспорта, выданные в ЛНР и ДНР.

11:30 После официального объявления эвакуации тысячи жителей ЛНР и ДНР устремились в Россию. По данным «Коммерсанта», число вынужденных переселенцев на середину дня 21 февраля уже превысило 90 тысяч человек. О готовности принять людей из Донбаса сообщила, в том числе, Ленобласть. При этом еще 18 февраля стало известно, что руководство РФ выплатит беженцам по 10 тысяч рублей. При этом, как сообщает ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян одобряют помощь вынужденным переселенцам.

10:00 Новость о признании независимости части украинских территорий привела к обвалу рубля (на 3% за день, что называют сильнейшим падением с 2008 года). В результате утренних торгов 22 февраля стоимость одного евро превысила 91 рубль, а доллара — 80 рублей. Аналитики называют ситуацию на фондовых рынках «паникой»: акции российских компаний 21 февраля показали сильнейшее падение за 13 лет. Стоимость некоторых ценных бумаг упала на четверть.

09:00 Газета The Mirror сообщила, что Петербург может лишиться права проведения финала Лиги Чемпионов по футболу. Позднее оргкомитет соревнований опроверг эту информацию, однако затем и другие издания стали сообщать о том, что матч вероятно будет перенесен из второго по величине города России.

08:28 Президент России поручил обеспечить вооруженным силам РФ «функции по поддержанию мира» на территории Луганской и Донецкой народных республик. Таким образом, российские войска могут оказаться на территории республик. Как сообщают журналисты со ссылкой на неназванный источник: наличие договора с республиками Донбаса исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совета Федерации на использование Вооруженных сил РФ за рубежом для направления войск на эти территории.