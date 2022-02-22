Россия признала ЛНР и ДНР: хронология, реакция и санкции (Статья обновляется)

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло на фоне длящегося в последние месяцы обострения ситуации на юго-востоке Украины и взаимных обвинений в нарушении международных договоренностей. Что произошло , как это отразится на экономике и простых россиянах — собираем все, что известно. ВНИМАНИЕ: материал обновляется! Мы будем сообщать о наиболее важных событиях.
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22 февраля
15:00 Великобритания объявила о заморозке активов ряда российских банков, в том числе «Промсвязьбанка» и банка «Россия». Кроме того, сообщается о введении персональных санкций против Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
13:00 Канцлер ФРГ поручил остановить сертификацию российского проекта «Северный поток — 2». Также западные страны намерены не признавать российские паспорта, выданные в ЛНР и ДНР.
11:30 После официального объявления эвакуации тысячи жителей ЛНР и ДНР устремились в Россию. По данным «Коммерсанта», число вынужденных переселенцев на середину дня 21 февраля уже превысило 90 тысяч человек. О готовности принять людей из Донбаса сообщила, в том числе, Ленобласть. При этом еще 18 февраля стало известно, что руководство РФ выплатит беженцам по 10 тысяч рублей. При этом, как сообщает ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян одобряют помощь вынужденным переселенцам.
10:00 Новость о признании независимости части украинских территорий привела к обвалу рубля (на 3% за день, что называют сильнейшим падением с 2008 года). В результате утренних торгов 22 февраля стоимость одного евро превысила 91 рубль, а доллара — 80 рублей. Аналитики называют ситуацию на фондовых рынках «паникой»: акции российских компаний 21 февраля показали сильнейшее падение за 13 лет. Стоимость некоторых ценных бумаг упала на четверть.
09:00 Газета The Mirror сообщила, что Петербург может лишиться права проведения финала Лиги Чемпионов по футболу. Позднее оргкомитет соревнований опроверг эту информацию, однако затем и другие издания стали сообщать о том, что матч вероятно будет перенесен из второго по величине города России.
08:28 Президент России поручил обеспечить вооруженным силам РФ «функции по поддержанию мира» на территории Луганской и Донецкой народных республик. Таким образом, российские войска могут оказаться на территории республик. Как сообщают журналисты со ссылкой на неназванный источник: наличие договора с республиками Донбаса исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совета Федерации на использование Вооруженных сил РФ за рубежом для направления войск на эти территории.
21 февраля
23.00 О возможном признании ЛНР и ДНР сообщил, по данным СМИ, президент Сирии Башар Асад.
20.15 Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна решительно отреагирует на любые попытки России «нарушить территориальную целостность Украины» в том числе путем признания независимости отдельных ее регионов (позднее коллеги Тоюдо из Министерства иностранных дел сообщили о готовности ввести экономические санкции против РФ).
19.35 Лидеры Европы и США отреагировали на новость о возможном признании ЛНР и ДНР еще до телеобращения президента. МИД Эстонии призвал ввести «жесткие» санкции против России.
Признание: c чего все начиналось?
Международное напряжение вокруг юго-востока Украины усугублялась все последние месяцы: неоднократно назывались разные даты якобы планировавшегося вторжения России на территорию Украины. В свою очередь власти ДНР и ЛНР заявляли, что официальный Киев готовится к войне. Пик обострения пришелся на середину февраля: власти еще тогда непризнанных республик объявили об эвакуации населения, а Россия обвинила Украину в обстреле территории Донбаса и даже сообщила о попадании отдельных снарядов на территорию Ростовской области.
21 февраля прошло внеочередное заседание Совета безопасности России, на котором обсуждалось ранее озвученное Госдумой предложение об официальном признании ЛНР и ДНР. Все участники встречи поддержали идею депутатов. Совещание транслировалось российскими СМИ, по официальным данным, в прямом эфире. Некоторые журналисты предполагают, что видео с заседания демонстрировалось в записи. Как полагает политолог, доцент СЗИУ РАНХиГС Ольга Дегтярева, публично проведя заседание Совбеза, Путин «разделил ответственность [за признание ЛНР и ДНР], возложив ее не только на себя, но и на всех представителей государственной власти России, теперь ответственность за этот шаг коллективная».
В конце совещания президент России сообщил, что озвучит свое решение вечером в понедельник. Как стало известно после этого, Владимир Путин провел телефонные беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщив западным лидерам, что намерен признать независимость ДНР и ЛНР. Вскоре президент выступил с телеобращением к россиянам, во время которого заявил, что «большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины» и сообщил, что теперь Россия официально считает Луганскую и Донецкую народные республики независимыми. Также глава государства подписал договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР (Госдума уже их ратифицировала).
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