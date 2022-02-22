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Путин поручил российским военным осуществить «функции по поддержанию мира» в ЛНР и ДНР

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооруженным силам РФ «функции по поддержанию мира» на территории Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее поручение содержится в указах Путина, подписанных накануне и признающих «суверенность и независимость» ранее самопровозглашенных территорий.

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«В связи с обращением главы Донецкой народной республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора [о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи] осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — говорится в указе президента «О признании Донецкой народной республики».

Аналогичный пункт содержится в указе о признании независимости Луганской народной республики. Оба документа вступили в силу с момента подписания 21 февраля.

Независимость и суверенитет ЛНР и ДНР Путин признал вечером 21 февраля. Также он призвал соседние страны незамедлительно прекратить военные действия. О своих решениях президент России объявил в прямом эфире — мы собрали главные тезисы из его речи. На фоне данных заявлений, рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил падение к доллару и евро до 3%. Это сильнейшее обрушение с 2008 года.

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