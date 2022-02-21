Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Главное из обращения президента

Президент подписал указы о признании ДНР и ЛНР в прямом эфире. Вместе с ним в зале находились руководители республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Путин попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании народных республик.

Путин во время обращения к россиянам перед оглашением решения заявил, что «современная Украина была полностью создана Россией». По мнению российского президента «большевики буквально втиснули Донбасс в состав Украины».

«В результате большевистской политики и возникла советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина"», — сказал Путин в обращении к россиянам.

По словам главы России, «приданное», полученное не только от Советской России, но и от Российской Империи, промотали на Украине.

«С 2014 года тарифы на воды на Украине выросли почти на треть, на электричество в разы, на газ для многих домохозяйств в десятки раз, у многих людей нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги», — продолжает Путин.

Помимо этого, в речи российского главнокомандующего прозвучали опасения, что «вступление Украины в НАТО — прямая угроза безопасности России.

«Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО сугубо оборонительный союз, опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. Если Украина вступит в НАТО, то она станет плацдармом для удара альянса по России», — подчеркнул президент. Полный текст президентской речи можно посмотреть на на сайте Кремля.

Президент Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Российский лидер во время контактов с ними сообщил, что «в ближайшее время имеет в виду подписать» указ о признании Донецкой и Луганской народных республик, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На фоне данных заявлений, рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил падение к доллару и евро до 3%. Это сильнейшее обрушение с 2008 года. По данным на 21:39 мск, доллар поднялся до 79,64 рубля (+3,03%), евро — до 90,28 рубля (+3,12%).

Ранее Владимир Путин выслушал участников Совета безопасности РФ по вопросу признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Все члены высказались за принятие такого решения, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и другие.

А 15 февраля Государственная дума решила направить президенту Владимиру Путину обращение с просьбой признать ДНР и ЛНР. Парламентарии считают, что такое действие позволит обеспечить гарантии безопасности и защиту населения от внешних угроз.