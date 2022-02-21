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В Ленобласть прибывают беженцы из Донбасса. Их временно разместят в детских оздоровительных лагерях

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В Ленинградской области планируют уже завтра, 22 февраля, принять первую группу беженцев из Донбасса. Об этом стало известно из официального telegram-канала областной администрации.

﹏﹏﹏﹏﹏ / Shutterstock.com

В Ленобласть прибудет порядка 400 человек из Ростовской области. Предполагается, что их разместят в оздоровительном лагере «Россонь» в Кингисеппском районе. Также, прибывающих из Донбасса отправят в оздоровительный лагерь «Маяк» в Гатчинском районе.

«Решается вопрос об организации дошкольного и школьного образования для прибывающих. Планируется, что школьники будут распределены по действующим школам, а для малышей будут организованы группы временного пребывания на территории лагеря», — сказано в сообщении.

Ранее в регионе сообщали, что готовы принять до 1 500 беженцев из Донбасса. Однако, сделать это возможно в два этапа.

Напомним, из самопровозглашенных ДНР (Донецкая Народная Республика) и ЛНР (Луганская Народная Республика) последние несколько дней поступают сообщения об обстрелах. Представители непризнанных территорий объявили временную эвакуацию жителей в Россию.

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