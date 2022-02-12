Помните петербуржца, подавшего иск на Деда Мороза? Он якобы сменил имя в паспорте на Гарри Поттера

Петербургский юрист Игорь Мирзоев, который прославился попыткой судиться с Дедом Морозом, заявил о смене имени в паспорте на Гарри Поттера. Фото документа в качестве подтверждения он опубликовал в своем Instagram. Правда, большинство пользователей ему не поверили и решили, что это фотошоп.
Адвокат вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки тоже хорошим девочкам и мальчикам». Мирзоев после этого проанализировал свое поведение и осознал, что он делает мало добрых дел. В связи с этим он теперь хочет «нести в массы больше доброты и волшебства». «Для реализации этой цели я решил сменить имя и фамилию – на то, что у известного доброго волшебника: Гарри Поттера», – заявил петербуржец.
Напомним, петербуржец подал иск на Деда Мороза, а точнее к АО «ДЕД МОРОЗ» — компании, которая владеет вотчиной, почтой, городской резиденцией и другими объектами Деда Мороза. Мужчина хотел получить все подарки и возмещение морального ущерба. На этом история не закончилась: петербургская юристка Эльнара Троицкая, известная также как «форумчаночка с ПМЭФ», подала иск на Мирзоева за оскорбление чувства верующих в Деда Мороза. Суд зарегистрировал ее заявление.
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