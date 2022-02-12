Помните петербуржца, подавшего иск на Деда Мороза? Он якобы сменил имя в паспорте на Гарри Поттера

Адвокат вспомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки тоже хорошим девочкам и мальчикам». Мирзоев после этого проанализировал свое поведение и осознал, что он делает мало добрых дел. В связи с этим он теперь хочет «нести в массы больше доброты и волшебства». «Для реализации этой цели я решил сменить имя и фамилию – на то, что у известного доброго волшебника: Гарри Поттера», – заявил петербуржец.