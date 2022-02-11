18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

На «Госуслуги» вернули возможность поменять паспорт по причине смены пола

Поделиться:

На портал «Госуслуги» вернули возможность поменять паспорт по причине «изменения пола». На этот факт обратили внимание в «Новой газете».

Shutterstock.com

Услуга перестала отображаться на сайте в 2020 году. Тогда в Минцифры заявили, что это связано с «техническими проблемами». Возможность сменить паспорт вернули на «Госуслуги» после обращения в 2021 году правозащитников в Генеральную прокуратуру и омбудсмену по правам человека.

Они пожаловались, что отсутствие услуги на портале нарушает административный регламент МВД. А также затрудняет получение паспорта трансгендерным людям. Помимо этого, они не получают возможность сэкономить при оплате госпошлины через «Госуслуги». Сейчас переоформить документ можно в разделе «Иное», в самом низу списка.

Напомним, на «Госуслугах» к 2022 году планируют ввести обязательную двухфакторную аутентификацию. Пользователей будут просить ввести не только логин и пароль, но и также код из SMS, чтобы подтвердить вход.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: