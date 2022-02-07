В России хотят разрешить любую самооборону в жилище

По его мнению, человек, который защищает свое жилье и семью от преступников, не должен попадать в тюрьму из-за превышения необходимой самообороны.

«Право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Никто не вправе проникать в него против воли проживающих в нем лиц не иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутат также привел статистику, из которой следует, что из 335 человек за первые шесть месяцев 2021 года осудили 333 россиянина за превышение допустимых пределов самообороны. Помимо этого, Нилов указал на поручение президента Владимира Путина, которое он дал Верховному суду. В нем он попросил изучить судебную практику и при необходимости внести изменения в законодательство по самообороне.