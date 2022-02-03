«ЛизаАлерт»: ежегодно в России пропадают около 180 тысяч человек

Также Леонов рассказал о том, как времена года влияют на поиски. Зимой у отрядов должна быть быстрая скорость реакции — потому что «счет идет на часы, возможны обморожения, если вовремя не найти человека, или человек может вообще замерзнуть». Поисковики в это время года используют все свои технические ресурсы, беспилотную и обычную авиацию, вездеходы, снегоходы и пеших добровольцев. Летом отряды «ЛизаАлерт» «практически «живут» в лесах».

В случае пропажи человека специалист советует сразу же позвонить на номер 112 и проконтролировать, чтобы поступило заявление в полицию. После этого необходимо позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-700-54-52. Поиски начнутся при наличии заявления в полицию — исключением могут быть случаи, когда человек сам позвонил и сообщил, что потерялся.

«Если человек потерялся, не надо ждать, что он сам вернется или прибегать к помощи знакомых, потому что любое промедление, даже на полчаса, может ухудшить положение человека, за это время он может перемещаться по лесу и уйти наоборот подальше от точки входа, это усложнит поиск. Поэтому время дорого, если человек пропал, надо сообщать сразу. Во-вторых, если человек на связи, то ни в коем случае не надо ему звонить, потому что вы потратите заряд телефона, ничего толкового вы ему не скажете и он вам не расскажет», — резюмировал Леонов.