«ЛизаАлерт»: ежегодно в России пропадают около 180 тысяч человек

Сегодня, 3 января, в ряде стран проводится Международный день пропавших без вести людей. Ежегодно по всей России пропадают около 180 тысяч человек, 20 тысяч из которых не находят. Чаще ищут мужчин, чем женщин, а самые сложные случаи связаны с поиском пожилых людей.
Олег Леонов
Координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» — из интервью РИА «Новости»:
Проблема пропажи людей значимая. Ежегодно по всей России пропадают примерно 180 тысяч человек — это почти все население города Норильска, из них 20 тысяч человек — примерно равно населению подмосковного Пущино — не находятся никогда. В «ЛизаАлерт» поступает около 25% всех заявок. Кроме этого, с каждым годом в наш отряд обращаются все чаще за счет того, что мы развиваемся в регионах, и о нас стали узнавать больше людей.
В зависимости от года пик приходится на июль-сентябрь, потому что городские пропажи — они более-менее равномерны по месяцам и там нет пиков, но есть громадные пики, связанные с тем, когда в лесах появляются грибы, и тогда в лесах пропадает огромное количество людей. Соответственно, пик пропаж по году совпадает с тем месяцем, когда в лесах наибольшее количество грибов: июль, август, а иногда и сентябрь. Например, в 2020 году больше всего пропаж зафиксировано в июле, в 2021 году это был сентябрь.
Также Леонов рассказал о том, как времена года влияют на поиски. Зимой у отрядов должна быть быстрая скорость реакции — потому что «счет идет на часы, возможны обморожения, если вовремя не найти человека, или человек может вообще замерзнуть». Поисковики в это время года используют все свои технические ресурсы, беспилотную и обычную авиацию, вездеходы, снегоходы и пеших добровольцев. Летом отряды «ЛизаАлерт» «практически «живут» в лесах».
В случае пропажи человека специалист советует сразу же позвонить на номер 112 и проконтролировать, чтобы поступило заявление в полицию. После этого необходимо позвонить на горячую линию «ЛизаАлерт» по номеру 8-800-700-54-52. Поиски начнутся при наличии заявления в полицию — исключением могут быть случаи, когда человек сам позвонил и сообщил, что потерялся.
«Если человек потерялся, не надо ждать, что он сам вернется или прибегать к помощи знакомых, потому что любое промедление, даже на полчаса, может ухудшить положение человека, за это время он может перемещаться по лесу и уйти наоборот подальше от точки входа, это усложнит поиск. Поэтому время дорого, если человек пропал, надо сообщать сразу. Во-вторых, если человек на связи, то ни в коем случае не надо ему звонить, потому что вы потратите заряд телефона, ничего толкового вы ему не скажете и он вам не расскажет», — резюмировал Леонов.
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