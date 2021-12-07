18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

BBC включило в список самых влиятельных женщин мира героиню рекламы «Вкусвилла» с ЛГБТ-семьей

BBC включило в свой список самых влиятельных женщин мира психотерапевтку и ЛГБТ-активистку Юму, которая стала известна благодаря рекламе сети магазинов «Вкусвилл» с ЛГБТ-семьей.

Составители списка отметили, что Юма начала заниматься активизмом после того, как в России приняли закон о «гей-пропаганде». Она оказывала психологическую помощь ЛГБТ-людям из Чечни, «которые говорят, что их пытали российские полицейские в 2017–2018 годах».

Кроме того, в списке оказались дизайнер Вера Ванг, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, балерина Хлоя Лопес Гомес и филантроп Мелинда Френч Гейтс. Последняя вошла в топ-5 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

Напомним, что Юма получила известность у широкой публики благодаря рекламной акции «Вкусвилла», где она снялась со своей дочерью и невестой. После этого в адрес семьи Юмы стало поступать множество угроз и оскорблений. Психотерапевту и ее близким вскоре пришлось покинуть Россию.

«Мы считаем эту публикацию своей ошибкой»: как реклама с участием ЛГБТ-семьи настроила Россию против «Вкусвилл»?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: