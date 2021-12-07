BBC включило в список самых влиятельных женщин мира героиню рекламы «Вкусвилла» с ЛГБТ-семьей

Составители списка отметили, что Юма начала заниматься активизмом после того, как в России приняли закон о «гей-пропаганде». Она оказывала психологическую помощь ЛГБТ-людям из Чечни, «которые говорят, что их пытали российские полицейские в 2017–2018 годах».

Кроме того, в списке оказались дизайнер Вера Ванг, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, балерина Хлоя Лопес Гомес и филантроп Мелинда Френч Гейтс. Последняя вошла в топ-5 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.

Напомним, что Юма получила известность у широкой публики благодаря рекламной акции «Вкусвилла», где она снялась со своей дочерью и невестой. После этого в адрес семьи Юмы стало поступать множество угроз и оскорблений. Психотерапевту и ее близким вскоре пришлось покинуть Россию.