BBC включило в список самых влиятельных женщин мира героиню рекламы «Вкусвилла» с ЛГБТ-семьей

BBC включило в свой список самых влиятельных женщин мира психотерапевтку и ЛГБТ-активистку Юму, которая стала известна благодаря рекламе сети магазинов «Вкусвилл» с ЛГБТ-семьей.
Составители списка отметили, что Юма начала заниматься активизмом после того, как в России приняли закон о «гей-пропаганде». Она оказывала психологическую помощь ЛГБТ-людям из Чечни, «которые говорят, что их пытали российские полицейские в 2017–2018 годах».
Кроме того, в списке оказались дизайнер Вера Ванг, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай, балерина Хлоя Лопес Гомес и филантроп Мелинда Френч Гейтс. Последняя вошла в топ-5 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.
Напомним, что Юма получила известность у широкой публики благодаря рекламной акции «Вкусвилла», где она снялась со своей дочерью и невестой. После этого в адрес семьи Юмы стало поступать множество угроз и оскорблений. Психотерапевту и ее близким вскоре пришлось покинуть Россию.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.