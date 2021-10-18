Суд признал группировку «Мужское государство»* экстремистской и запретил ее

Адвокат основателя экстремистской и запрещенной на территории РФ организации Владислава Позднякова просил перенести слушание, но суд не удовлетворил требование. Защитник Дзамболат Габараев заявил, что на ознакомление с материалами дела было выделено мало времени.

Также, по его мнению, прокуратура не собрала достаточно доказательств для вынесения решения. Сторона обвинения требовала признать объединение экстремистским. Помимо этого, сам Владислав Поздняков не явился в зал заседаний, где рассматривалось дело. Адвокат Позднякова не сообщил, где находится его подзащитный.

* Запрещенная в России экстремистская организация

Напомним, прокуратура Нижегородской области подала иск о запрете деятельности незарегистрированного межрегионального объединения «Мужское государство». Движение, организованное Владиславом Позняковым, настаивает на том, что выступает в защиту традиционных ценностей.

«Мужское государство» (признано в России экстремисткой организацией)— российское мужское движение, декларирующее идеи патриархата и национализма, созданное Владиславом Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества во ВКонтакте. Деятельность движения преимущественно осуществляется в интернет-среде: участники сообщества занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ.

Ранее Telegram заблокировал канал основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова из-за нарушений правил магазинов Apple и Google. На него было подписано больше 98 тысячи человек.

Также сторонники «Мужского государства» совершили еще одну атаку — на этот раз их действия были направлены против сервиса «Таксовичкоф». Причиной стал повышенный тариф на опцию «Женщина-водитель». В движении считают, что такая услуга дискриминирует «мужское население России, где за ту же работу женщине почему-то нужно платить вдвое больше».