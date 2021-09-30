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Комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять ЛГБТ и чайлдфри к экстремистским движениям

Комиссия при Роскомнадзоре предложила приравнять ЛГБТ, радикальных феминисток и чайлдфри к экстремистским движениям. Авторы инициативы считают, что это поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях и интернете.

Фото: Shutterstock.com

 

Андрей Цыганов

Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре, цитата по ТАСС:

Безусловно, нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали — всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлд-фри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и так далее.

Как считает Цыганов, такая мера поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях и интернете.

Напомним, накануне московский бизнесмен Владислав Дядченко подал заявку на регистрацию товарного знака, который напоминает флаг ЛГБТ-сообщества. Сделал он это для того, чтобы флаг «нигде не носили», и объяснил, что таким образом пытается поддержать государство и «духовные скрепы»: «Хочу зарегистрировать патент, и чтобы эту хрень нигде не носили, чтобы мои дети не видели это. Пускай они там собираются где‑то в подвалах, делают сами с собой что хотят и не выносят это дальше того самого подвала». 

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