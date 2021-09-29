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Общество

Предприниматель из Москвы решил запатентовать ЛГБТ-флаг, чтобы никто не смог его использовать

Московский бизнесмен Владислав Дядченко подал заявку на регистрацию товарного знака, который напоминает флаг ЛГБТ-сообщества. Роспатент 16 сентября принял заявление на рассмотрение, пишет «Афиша.Daily»

В документе сказано, что Дядченко радужный флаг для организации спортивных и развлекательных мероприятий, обучения и профессиональной подготовки, оказания юридических услуг, охраны, проведения политических и религиозных собраний, а также бальзамирования тел и их кремации.

Бизнесмен заявил, что подал заявку на патент ЛГБТ-флага, чтобы его «нигде не носили». Также он подчеркнул, что таким образом пытается поддержать государство и «духовные скрепы». Дядченко считает, что ему не должны отказать в регистрации, потому что законных оснований на это у Роспатента нет.

«Хочу зарегистрировать патент, и чтобы эту хрень нигде не носили, чтобы мои дети не видели это. Пускай они там собираются где‑то в подвалах, делают сами с собой что хотят и не выносят это дальше того самого подвала», — приводит слова бизнесмена «Газета.ру».

 

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