Чемпионка мира по шахматам Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix из-за клеветы в сериале «Ход королевы»

Претензии 80-летней Гаприндашвили касаются последнего эпизода шоу. В нем комментатор во время финального матча Бет Хармон, происходящего по сюжету в 1968 году, говорит, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами. Гроссмейстер же утверждает, что к тому времени она сыграла с 59 мужчинами-шахматистами, включая Драголюба Велимировича, Светозара Глигорича, Бориса Спасского и Михаила Таля.

По мнению Гаприндашвили, авторы сериала намеренно преуменьшили ее достижения и пожертвовали репутацией, чтобы показать главную героиню шоу в лучшем свете. Кроме того, истица заявила, что Netflix оскорбил ее еще больше, назвав «русской шахматисткой». Грузинка требует от компании $5 млн в качестве моральной компенсации, а также опровержения реплики о том, что она якобы никогда не соревновалась с мужчинами.

Представители Netflix, в свою очередь, сказали, что, несмотря на уважение к Гаприндашвили и ее успешной карьере, считают претензии шахматистки не имеющими каких-либо оснований. Компания намерена отстаивать свою правоту.