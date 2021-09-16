Аккаунты Романа Филиппова и еще нескольких фотографов заблокировали из-за одной модели

Как сообщают пострадавшие в соцсетях, блокировки коснулись аккаунтов фотографов, работавших с моделью Настей Берс.

Девушка часто фотографировалась обнаженной, но теперь у нее появился состоятельный молодой человек, которому не нравится тот факт, что в сети есть ее фото.

Поэтому он при помощи ботов разослал тысячи жалоб на страницы десяти фотографов и одного визажиста в Instagram, а также на сайт журнала, в результате чего были заблокированы сайт и порядка 15 аккаунтов, два из которых принадлежали Роману Филиппову.

«Сразу закрою все ваши вопросы – все съемки, естественно, были по общему согласию, а со мной так вообще она первой писала с предложением посниматься. Но пострадали не только люди, снимавшие с ней творчество. Знаю историю одного фотографа, снимавшего с ней коммерцию для ресторана – и да, он тоже теперь заблокирован. Заблокирован и визажист который ее когда-то красил для съемки в журнале. И сам журнал (его сайт) тоже заблокирован.

Самое главное, что до этой истории мы довольно хорошо общались, а одна из пострадавших – хорошая ее подруга. Вы скажете – ну, наверное, они просили вас удалить фотографии – НЕТ! Никого из заблокированных об этом не просили, и даже разговора не было. Причем недели за две до блокировки моей инсты мне написала Настя с просьбой удалить ее фото с Patreon (хотя мы с ее съемки его завели и разделили заработок): я сказал "ок" и спросил – надеюсь, из инсты не надо – она ответила – нет, не нужно. По итогу все заблокированы по одной статье – выдача себя за другого человека», – пишет в сети один из фотографов.

По его словам, через Instagram приходило до 80% его заказов. Более того, теперь ему поступают угрозы от анонимов и подозрительных личностей, которые уверены, что он и другие фотографы обманывали людей под видом съемки.

После придания происшествию огласки девушку уволили из модельных агентств, но угрозы фотографам продолжают поступать и аккаунты по-прежнему не восстановлены.