Когда у вас возникла идея такой рекламной кампании? Уже после инцидента со «Вкусвилл»?

Идея возникла еще весной, когда мы перезапускали нашу мастерскую. Мы хотели снимать наших настоящих клиентов с их собаками. Причем всех клиентов, без оглядки на пол, возраст, ориентацию. Когда мы готовили эту кампанию случилась история со «Вкусвилл», которая меня очень расстроила. Поэтому я решила, что у нас обязательно должны быть однополые пары.

Мне показалось обидным, что бизнесу стыдно заявить о существовании каких-то своих клиентов, а брать с них деньги — не стыдно. Потом была история с атакой на рестораны «Тануки» из-за рекламы с темнокожим человеком. И мне стало понятно, что все немного сложнее.

«Мне показалось обидным, что бизнесу стыдно заявить о существовании каких-то своих клиентов, а брать с них деньги — не стыдно»

Есть группа людей, которая может прийти и начать тебе угрожать, рассказывать каким образом вести дела. Эта ситуация напомнила мне школьных хулиганов, которые отжимают у других деньги на завтраки. Угрожают одному, он отдает, угрожают другому — он тоже. Третий отказался — его жестоко избили. В такой ситуации есть только один способ: объединяться, отстаивать свои убеждения. На одного надавить легко, на сотню — уже намного сложнее.