На этой неделе реклама с участием ЛГБТ-моделей вновь стала поводом для споров и обсуждений в обществе. Небольшой петербургский бренд амуниции для собак опубликовал в своем Instagram посты с однополыми парами и их домашними питомцами. Часть пользователей поддержала идею, другие стали писать осуждающие комментарии и угрозы. Редакция «Собака.ru» связалась с основательницей компании Полиной Егоровой и попросила рассказать: почему та решилась на акцию и не собирается ли отказаться от нее из-за давления.
Когда у вас возникла идея такой рекламной кампании? Уже после инцидента со «Вкусвилл»?
Идея возникла еще весной, когда мы перезапускали нашу мастерскую. Мы хотели снимать наших настоящих клиентов с их собаками. Причем всех клиентов, без оглядки на пол, возраст, ориентацию. Когда мы готовили эту кампанию случилась история со «Вкусвилл», которая меня очень расстроила. Поэтому я решила, что у нас обязательно должны быть однополые пары.
Мне показалось обидным, что бизнесу стыдно заявить о существовании каких-то своих клиентов, а брать с них деньги — не стыдно. Потом была история с атакой на рестораны «Тануки» из-за рекламы с темнокожим человеком. И мне стало понятно, что все немного сложнее.
Есть группа людей, которая может прийти и начать тебе угрожать, рассказывать каким образом вести дела. Эта ситуация напомнила мне школьных хулиганов, которые отжимают у других деньги на завтраки. Угрожают одному, он отдает, угрожают другому — он тоже. Третий отказался — его жестоко избили. В такой ситуации есть только один способ: объединяться, отстаивать свои убеждения. На одного надавить легко, на сотню — уже намного сложнее.
Прошло два дня с момента публикации. Вам самим приходили уже угрозы?
Да, в наш корпоративный WhatsApp писали оскорбления, желали нам смерти, спрашивали, можно ли что-то купить, чтобы нас убить. Многие писали мне в директ Instagram. Одно письмо пришло в мою личную почту, предупреждали, чтобы я готовилась к последствиям.
Это может как-то повлиять на вас? Вы не думаете снять рекламу, если это будет продолжаться?
Нет. Я читаю комментарии в пабликах и вижу множество сообщений: «Ждем извинений». От нас извинений никаких не будет, нам не за что извиняться. Я не вижу ни одной причины, по которой мы должны удалить рекламу. Единственный сценарий, если какой-то закон меня прямо обяжет это сделать. Других поводов быть не может.
И вообще, я не знаю численность групп, которые все это делают, но уверена, что это единицы. Адекватных людей больше. Мы видим, что на один комментарий с недовольством, есть десять, в которых пишут: «Спасибо».
Вам не кажется, что локальным брендам в таких ситуациях легче отстаивать свою позицию?
Безусловно. На большую компанию проще давить. Когда ты маленький бренд, ты отвечаешь сам за себя. Я лично принимаю решение, я лично рискую своим маленьким бизнесом, своей репутацией, жизнью в конце концов. Я несу ответственность только за себя и небольшое количество сотрудников.
Когда речь идет о больших компаниях, они оказываются менее мобильными. У них советы директоров, акционеры. Как бы это странно ни звучало, но маленьким брендам будет легче менять общую рекламную повестку.
То есть вы собираетесь запустить волну?
Я надеюсь, что мы покажем пример, что можно публиковать тот контент, который ты хочешь, и остаться при своем мнении, при своем деле, при своем бизнесе. Что у нас правда свобода слова и свобода действия.
Некоторые люди в комментариях спрашивают, почему вы для демонстрации разнообразия клиентов опубликовали снимки только однополых пар, а не фотографии инвалидов или людей другой национальности?
У нас были не только однополые пары. У нас были традиционные гетеросексуальные пары, была девушка с азиатской внешностью. Только что мы искали для съемок людей старше шестидесяти лет. Их репрезентации вообще почти нет. Но у нас не получилось: мы просто не нашли таких людей среди наших клиентов.
Не очень просто отыскать людей, которые бы ярко представляли ту или иную социальную группу, при этом держали бы собаку и при этом готовы были бы участвовать в съемку. Но мы в процессе.
Есть комментаторы, которые обвиняют вас в хайпе и попытке нажиться на актуальной повестке…
История про прибыльность такой рекламы сильно преувеличена. За два дня в нашей группе прибавилось 300 подписчиков, и далеко не все они будут что-то покупать. При самом дорогом таргетинге обычной рекламы, я привела бы к нам такое же количество людей за 15 тысяч рублей.
Возможно, в США или Европе эта история и работает, но в России коммерческого эффекта от этого нет вообще. Более того, от тебя отворачивается часть консервативной аудитории: от меня за два дня отписались сто человек.
Но даже если бы эта история работала, то я не видела бы в этом ничего плохого. В обществе очень много групп, которых не замечают. Даже если какой-то бренд расскажет о них ради хайпа, чтобы прагматично заработать, то общество получит от этого только благо.
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