Петербургский бренд амуниции для собак снял в своей рекламе однополые пары. Так они хотят продемонстрировать, что порода или размер собаки не имеют значения — равно как и питомцам безразлична ориентация и гендерная идентичность хозяев, важны только искренность взаимоотношений и забота.
Фотосессию с участием одногендерных пар выложил в своем Instagram петербургский бренд амуниции для собак Dog with Log, кадрами они также поделились с редакцией. Как рассказал «Собака.ru» продюсер и PR-консультант проекта Борис Конаков, концепция бренда предполагает съемки только реальных семей с их реальными питомцами, а также отказ от работы с профессиональными моделями и минимум ретуши.
«В современном мире собака не вещь, а твой друг и член семьи. Поэтому в контенте бренд демонстрирует, что порода или размер собаки не имеют значения. Равно как и питомцам безразлична ориентация и гендерная идентичность хозяев, важны только искренность взаимоотношений и забота. Вне зависимости от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, расы, возраста, политических взглядов и других отличий, наших клиентов объединяет любовь и забота о своих питомцах. Этим продиктовано желание бренда репрезентировать максимальное разнообразие», — отметил Конаков.
Генеральный директор Dog with Log Полина Егорова рассчитывает, что эта съемка даст «зеленый свет» другим брендам. По ее мнению, в последних «резонансных кейсах бизнеса мы наблюдаем, как, по факту, малочисленная группа людей терроризирует бренды, диктуя им условия, для кого работать».
Полина Егорова
CEO Dog with Log, специально для «Собака.ru»:
Одни бренды выбирают путь наименьшего сопротивления и извиняются чуть ли не за существование определенных людей, другие вынуждены вступать в противостояние. До каких пор предприниматели будут стоять перед выбором: сохранить свой бизнес или перестать лицемерить? Пока мы не сделаем демонстрацию разнообразия нашей реальной аудитории нормой, мы будем в меньшинстве. Каждому отдельному бренду придется вступать в битву за право публиковать тот контент, который они хотят.
Хейтерам легко травить кого-то одного, заставлять думать, что у пострадавших нет поддержки и ресурсов на достойный ответ. Однако, если все больше людей и институций перестанет закрывать глаза на реально существующих людей, очень скоро хейт перстанет восприниматься той силой, которой кажется сейчас. Поэтому я призываю другие бренды перестать бояться и делать контент, который вы хотите, прямо сейчас.
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