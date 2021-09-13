Петербургский бренд амуниции для собак снял в своей рекламе однополые пары

Фотосессию с участием одногендерных пар выложил в своем Instagram петербургский бренд амуниции для собак Dog with Log, кадрами они также поделились с редакцией. Как рассказал «Собака.ru» продюсер и PR-консультант проекта Борис Конаков, концепция бренда предполагает съемки только реальных семей с их реальными питомцами, а также отказ от работы с профессиональными моделями и минимум ретуши.

«В современном мире собака не вещь, а твой друг и член семьи. Поэтому в контенте бренд демонстрирует, что порода или размер собаки не имеют значения. Равно как и питомцам безразлична ориентация и гендерная идентичность хозяев, важны только искренность взаимоотношений и забота. Вне зависимости от сексуальной ориентации, гендерной идентичности, расы, возраста, политических взглядов и других отличий, наших клиентов объединяет любовь и забота о своих питомцах. Этим продиктовано желание бренда репрезентировать максимальное разнообразие», — отметил Конаков.