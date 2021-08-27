«Абсолютно не заслуживаю»: Сергей Шойгу стал почетным художником Союза художников декоративно-прикладного искусства

Диплом о присвоении звания почетного художника Союза художников декоративно-прикладного искусства Шойгу вручили на выставке его работ «Творчество ради жизни», которая проходит в Казани. Присвоение звания директор союза Коломийцев объяснил тем, что у Шойгу очень большой потенциал и талант. Однако сам министр считает такое признание незаслуженным. «Спасибо, но я абсолютно не заслуживаю», — заявил Шойгу.

«На ваши сомнения я скажу словами Аристотеля, что искусство не существует без чувства и эмоций. На выставке мы видим абсолютно ярко и насыщенно этот тезис. Действительно, выставка очень чувственная, очень человеческая, здесь блестящие образы-ассоциации. Дерево — это сакральный материал, и вы как автор работаете с живым материалом. И вот это рождает то, что мы видим — совершенно многомерные, глубинные явления», — попытался переубедить Шойгу Коломийцев.

Выставка работ Сергея Шойгу «Творчество ради жизни» открылась в Национальной художественной галерее «Хазинэ» в Казанском Кремле 21 августа. На выставке представлены живописные произведения, графические рисунки с видами Сибири: художественные сюжеты отражают великолепие сибирской природы и самобытность сельских видов восточной части России. Работы написаны в различных техниках: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Всего экспозиция насчитывает 100 произведений — 83 картины и 17 декоративных изделий из дерева. Часть работ будет продана, а вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Напомним, в марте в Музее Академии художеств открылась выставка «Весна» Евгении Васильевой — экс-главы аппарата Минобороны России, а теперь художницы. Представили живопись, цифровые фотоколлажи и скульптуру — в частности, скульптурные работы из серии «Голод», «выполненные в сюрреалистическом ключе». Тогда же ректор Академии художеств Семен Михайловский заявил: ситуация с выставкой настолько абсурдная, что напоминает рассказ Светония о Калигуле, который пообещал ввести в сенат любимого коня.