Телеканал «Дождь»* и издание «Важные истории»* включены в реестр СМИ-иноагентов

Об этом решении стало известно 20 августа — информация появилась на сайте ведомства.

Также в реестр СМИ-иностранных агентов включено издание «Важные истории» и ряд его журналистов. Так, список СМИ-иноагентов включены главный редактор этого проекта Роман Анин*, корреспонденты Ирина Долинина*, Алеся Мароховская* и Дмитрий Великовский*, редактор Роман Шлейнов*, а также уже бывшая сотрудница, журналистка Олеся Шмагун*.

* — Организация, выполняющая функции иностранного агента.

* — Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.