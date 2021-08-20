Телеканал «Дождь»* и издание «Важные истории»* включены в реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло телеканал «Дождь» в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранных агентов.
Об этом решении стало известно 20 августа — информация появилась на сайте ведомства.
Также в реестр СМИ-иностранных агентов включено издание «Важные истории» и ряд его журналистов. Так, список СМИ-иноагентов включены главный редактор этого проекта Роман Анин*, корреспонденты Ирина Долинина*, Алеся Мароховская* и Дмитрий Великовский*, редактор Роман Шлейнов*, а также уже бывшая сотрудница, журналистка Олеся Шмагун*.
* — Организация, выполняющая функции иностранного агента.
* — Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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