Жильцам дачи Кривдиной подарят две квартиры

Как сообщает «Фонтанка», согласно соглашению, которое собственник объекта культурного наследия ООО «Норд Отель» предоставил семье, он обязуется до 31 декабря приобрести две квартиры не менее 65 кв. м и на безвозмездной основе передать их в собственность Павловым.

«В соглашении сказано, что квартиры будут на территории Петербурга, хотя мы обсуждали, что они будут именно в Курортном районе. Будем требовать, чтобы эту формулировку добавили. В целом мы рассчитывали на большее. Нас устроили бы три квартиры, но что поделать», — поделилась Ольга Павлова.

Кроме того, организация обязуется временно предоставить семье однокомнатную квартиру в Сестрорецке, пока те не получат в собственность две другие.

Администрации Курортного района о поступившем предложении Павловым известно. Отмечается, что дополнительно семье предоставят трехкомнатную квартиру из маневренного фонда, куда она сможет переехать с аварийной дачи.

Напомним, что В 20 веке Дача Кривдиной была общежитием, в 2003 году без согласования с жильцами здание выкупило ЗАО «Пансионат Сестрорецк». Спустя три года деревянный дом перешел в частную собственность ООО «Норд Отель» вместе с прописанными там людьми. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.