Исполняющим обязанности ректора В РГПУ имени Герцена с 3 августа назначен Василий Рабош

Богданова избрали ректором РГПУ имени Герцена в октябре 2017-го, а в январе 2018 года приказом министра образования и науки РФ Ольги Васильевой он был назначен на должность ректора. 3 августа 2021 года Сергея Богданова освободили от должности в связи с истечением трудового договора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник информации.

«В связи с истечением срока трудового договора, по приказу министра просвещения РФ Сергея Кравцова, ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена» Сергей Игоревич Богданов освобожден от должности», — сообщают на сайте вуза.

Исполняющим обязанности ректора с 3 августа назначен Василий Рабош. На сайте университета указано, что профессор Рабош является заместителем ректора по работе с регионами.

Отметим, что в 2003 и 2005 годах Сергей Богданов был удостоен премии президента РФ за заслуги в области образования. Он также является заместителем председателя правления фонда «Русский мир».