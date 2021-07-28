Сооснователь «Двух палочек» признан банкротом

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, Кадомский признан банкротом, введена процедура реализации его имущества сроком на шесть месяцев, до 20 января 2022 года. Сумма задолженности, которую кредиторы просят включить в реестр требований, превышает 1 млрд рублей.

Заявление о банкротстве Кадомского в январе 2021 года подало ООО «Серпуховская», в котором предпринимателю ранее принадлежали 48,5%. Сумма требований юрлица составила 830 млн рублей. Также коммерческий банк «Интеркоммерц» попросил внести задолженность ответчика на сумму более 1 млрд рублей в реестр требований кредиторов и еще 150 тыс. рублей в него попросила включить налоговая.

В июле 2020 года Кадомский и его бывшие партнеры (Михаил Тевелев и Тарас Лазаренко) были привлечены к субсидиарной ответственности ООО «Серпуховская» на те же 830 млн рублей.

Кадомский и Тевелев — основатели петербургского холдинга Food Retail Group. Он владел сетью ресторанов «Две палочки», «Марчеллис», бизнес-школой Swissam и развлекательным центром Maza Park. В 2016 году партнеры разошлись: Евгений Кадомский вышел практически из всех их совместных юридических лиц. У него остались доли только в компаниях «ДП Сервис» и «Академия», которые сейчас ликвидируются. Отметим, что проекты группы Maza Park, Swissam, «Две палочки», «Марчеллис» обрели новых владельцев и продолжили работать.

Ранее стало известно, что за первое полугодие 2021 года сумма арестованного имущества петербургских должников составила 4,6 млрд рублей, что на 20% больше по сравнению с показателем за такой же период прошлого года.