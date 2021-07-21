Может ли в России быть 29 миллионов переболевших COVID-19? Отвечает аналитик

Как рассказал Драган «Доктору Питеру», расследование журналистов «выглядит впечатляюще», однако может содержать «несколько крупных проблем». В нем «слишком много допущений и слишком мало убедительных доказательств» — реальных больных «больше, чем в данных опершатаба, но в несколько раз меньше 29 миллионов».

Аналитик отмечает, что «расследование строилось на нескольких десятках переболевших, выборка совсем небольшая». Он указывает на то, что нумерация, по которой считали журналисты, может быть непоследовательной — «логика может быть какой угодно, вплоть до рандомизированного характера нумерации».

«В базах данных такого рода сплошная нумерация используется редко. Часто встречаются специальные пустоты, квоты, пулы свободных айдишников. Вполне может быть, что после записи в 2 миллиона есть пустой пул до 5 миллионов. В базе вакцинированных есть только один статус — «привит», поэтому она соответствует тем цифрам, которые транслирует Минздав. В базе переболевших есть разные статусы, вероятно, диагноз не подтвердился, или изменился. Поэтому говорить, что принципы нумерации совпадают — нельзя», — отметил Драган.

По мнению аналитика, реальных записей в реестре переболевших «может быть 29 миллионов, а может 20 или 12». «И 29 миллионов — это может быть объединенная база ковида, пневмонии и ОРВИ, которая ведется с марта 2020 года. Но это не означает, что российская официальная статистика корректна», — резюмировал он.

* «Медуза» внесена Минюстом в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».