Журналисты изучали сертификаты, которые получают переболевшие коронавирусом россияне и те, полностью вакцинировался. У тех, кто привился, номер сертификата начинался с цифры 9, за ней шел двузначный код региона и порядковый номер вакцинированного — всего 16 цифр. В сертификате для переболевших тоже 16 цифр, однако в нем содержатся другие данные — в начале стоит цифра 8, за ней код региона и цифра 1, следующие четыре цифры представляют собой месяц и год постановки диагноза, еще восемь порядковый номер записи в регистре.

«Точно такой же формат, только без восьмерки в начале, используется в Федеральном регистре лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, созданном Минздравом в марте 2020 года для отслеживания числа заболевших. Данные из него никогда не появлялись в открытом доступе. Судя по всему, чтобы создать сертификат выздоровевшего на «Госуслугах», Минцифры просто брало его номер из этого регистра Минздрава и добавляло к нему восьмерку спереди», — пришли к выводу журналисты.

В Министерстве цифрового развития журналистам сообщили, что при формировании сертификата используется регистровая запись Минздрава — тем самым подтвердив, что номер сертификата переболевшего человека создается на основе «уникального номера регистровой записи». В Минздраве также подтвердили, что порядковый номер в регистре единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных заболевших на момент создания «уникального номера регистровой записи» для каждого пациента.

Таким образом, порядковые номера сертификатов на «Госуслугах» для переболевших уже превышают 29 миллионов — в пять раз больше, чем официальные данные о заболевших. «29 миллионов заразившихся вывели бы Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85 места на первое, опередив все остальные наиболее пострадавшие от коронавируса страны. Если по этой кривой оценить количество новых записей за день, то окажется, что зимой на пике второй волны эпидемии число выявленных в России случаев достигало 125 тысяч в день. Больше бывало только в Индии и США», — отметили журналисты.

Однако записи в регистре отражают не точную статистику. В регистр могут попасть не только люди с лабораторно подтвержденным коронавирусом, но и те, кому диагноз поставили при помощи других методов, а также все случаи пневмонии, включая амбулаторные. Журналисты обратились за данными в Росстат, который раньше предоставлял статистику по числу заболевшим пневмонией. Но ведомство сообщило, что больше не получает от Минздрава эти цифры. Кроме того, пациентов, у которых диагноз не подтвердился, из регистра удаляют, а порядковый номер освобождается и присваивается новому заболевшему.

В Минздраве и оперштабе по борьбе с COVID-19 в России опровергли данные о 29 миллионах заболевших. Там говорят, что эта цифра действительно фигурирует, однако в отношении «вакцинированных первым компонентом вакцины по состоянию на 9 июля 2021 года».

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