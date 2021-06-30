32 автомобиля эвакуировал Комтранс за нарушение правил парковки

29 июня Комитет по транспорту приступил к реализации полномочий по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

Контроль осуществлялся в автоматическом и ручном режимах на девяти улицах:

в центральных,

правобережных,

северных и южных районах города.

«Такая практика будет проводиться на начальном этапе работы, впоследствии горожане должны проявлять сознательность при размещении транспортных средств на дороге», – отмечает Комитет по транспорту.

Расписанный на неделю график патрулирования разместили в официальном Telegram-канале ведомства. Комитет по транспорту призывает петербуржцев быть более внимательными при парковке машин на дороге, чтобы избежать получение штрафа. Подробнее читайте по ссылке.