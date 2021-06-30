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32 автомобиля эвакуировал Комтранс за нарушение правил парковки

Сотрудники Комитета по транспорту начали составлять протоколы и эвакуировать автомобили за нарушение правил остановки и стоянки. Как сообщает пресс-служба, в первый день на месте составлено семь протоколов об административных правонарушениях, эвакуированы 32 машины.

  • Фото: Shutterstock.com

     

29 июня Комитет по транспорту приступил к реализации полномочий по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.

Контроль осуществлялся в автоматическом и ручном режимах на девяти улицах:

  • в центральных,
  • правобережных,
  • северных и южных районах города.

«Такая практика будет проводиться на начальном этапе работы, впоследствии горожане должны проявлять сознательность при размещении транспортных средств на дороге», – отмечает Комитет по транспорту.

Расписанный на неделю график патрулирования разместили в официальном Telegram-канале ведомства. Комитет по транспорту призывает петербуржцев быть более внимательными при парковке машин на дороге, чтобы избежать получение штрафа. Подробнее читайте по ссылке. 

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