32 автомобиля эвакуировал Комтранс за нарушение правил парковки

Сотрудники Комитета по транспорту начали составлять протоколы и эвакуировать автомобили за нарушение правил остановки и стоянки. Как сообщает пресс-служба, в первый день на месте составлено семь протоколов об административных правонарушениях, эвакуированы 32 машины.
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Фото: Shutterstock.com
29 июня Комитет по транспорту приступил к реализации полномочий по администрированию нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств.
Контроль осуществлялся в автоматическом и ручном режимах на девяти улицах:
- в центральных,
- правобережных,
- северных и южных районах города.
«Такая практика будет проводиться на начальном этапе работы, впоследствии горожане должны проявлять сознательность при размещении транспортных средств на дороге», – отмечает Комитет по транспорту.
Расписанный на неделю график патрулирования разместили в официальном Telegram-канале ведомства. Комитет по транспорту призывает петербуржцев быть более внимательными при парковке машин на дороге, чтобы избежать получение штрафа. Подробнее читайте по ссылке.
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