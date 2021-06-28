В Петербурге скорая 12 часов не могла доехать до пожилого профессора

Вчера, 27 июня, с самого утра 86-летний пенсионер, пытался вызвать скорую из-за проблем с сердцем. Однако медики до него так и не доехали. Около 11 утра по местному времени Бахрамов почувствовал себя плохо: дискомфорт в области сердца, давление 167/105. Профессор принял таблетку, а затем начал вызывать скорую. Диспетчер перевела его на службу Калининского района Петербурга, к его дому. Ему пообещали прислать бригаду в ближайшее время.Через полтора часа медики так и не приехали. Он позвонил еще раз и отметил, что его состояние все еще оставляет желать лучшего – началась мерцательная аритмия, сообщает «Фонтанка».

Профессор Политеха повторил звонок в скорую около восьми вечера, но помощи так не дождался.

«Диспетчер вновь пообещала направить бригаду скорой помощи по моему адресу. Правда, она заявила, что я 43-й в очереди ожидания. Сейчас 21.41 местного времени, но скорой помощи так и нет. Не знаю, что является причиной такой «помощи». Возможно, мне 86 лет и пенсионеру помощь уже и не нужна».

Позже выяснилось, что скорая приезжала к пенсионеру дважды.

«Скорая до него доезжала дважды. Первый раз в 23:00, тогда осмотреть пациента не удалось, он не отвечал на звонки. Второй — в час ночи. Давление у пациента во время осмотра было в норме, его состояние здоровья не представляло угрозы жизни, госпитализация не требовалась», – сообщает «Фонтанка»