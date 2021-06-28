В результате ДТП в Петербурге погиб велосипедист

В Выборгском районе Петербурга произошло смертельное ДТП. На проспекте Энгельса водитель BMW сбил велосипедиста.
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Фото: Shutterstock.com
За рулём автомобиля, который стал участником смертельной аварии 27-го июня в Выборгском районе, была молодая жительница Петербурга, имеющая десятки нарушений правил дорожного движения.
По словам очевидцев, инцидент произошел утром напротив детской поликлиники. Велосипедист погиб на месте, он получил травмы не совместимые с жизнью.
Как показывает видео, велосипедист едет по второй от правого края полосе. В момент, когда он подъезжает к пешеходному переходу, за ним следуют три машины, движущиеся каждая в своей полосе. BMW, идущая по крайнему правому ряду, в момент пересечения пешеходного перехода поворачивает налево, сбивая велосипедиста, которого от удара подкидывает вверх вместе с велосипедом.
Как сообщает «Фонтанка», за рулём BMW в момент ДТП находилась 24-летняя девушка. По предварительной информации, за последние четыре года на её счету более полусотни нарушений ПДД. К административной ответственности автомобилистку привлекали 32 раза.
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