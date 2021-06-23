Умерла главный федеральный инспектор по Ленобласти Татьяна Лукаушкина

Татьяна Лукаушкина родилась 1 января 1960 года в Джамбульской области. В 1984 году окончила Ленинградский государственный университет им. Жданова. С 1982-го по 1994-й год служила в органах внутренних дел ГУВД Петербурга и Ленобласти, а с 1994-го по 2003 год — органах налоговой полиции УФСНП. С 2003-го по 2012 год Лукаушкина работала главным советником департамента по кадровым вопросам, госнаградам и государственной службе аппарата полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. В октябре-ноября 2011 года исполняла обязанности главного федерального инспектора в Архангельской области, а в ноябре 2012-го стала главным федеральным инспектором по Ленобласти аппарата полномочного представителя президента в СЗФО.

Александр Дрозденко выразил соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной кончиной Татьяны Лукаушкиной, сообщается в пресс-службе ленинградской области.

Напомним, что ранее на 67-м году жизни скончался председатель Морского собрания Петербурга Николай Орлов.