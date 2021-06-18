Лже-врачи-вирусологи обокрали пенсионерку в Петербурге

«Женщине позвонили в дверь неизвестные в белых халатах и масках, сообщили, что они якобы врачи-вирусологи. После их визита она не нашла деньги (1,3 млн рублей) и ювелирные изделия еще более чем на 200 тыс. рублей», – сказал собеседник агенства ТАСС.

Злоумышленники сказали пожилой женщине, что им необходимо осмотреть жилье на предмет безопасности в период пандемии. Пострадавшая поверила им и пустила внутрь, добавил он.

По его словам, инцидент произошел в многоквартирном доме Колпинского района в четверг днем, сообщить о случившемся женщина решила в ночь на пятницу.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Чтобы избежать ограблений, не забывайте закрывать окна, балконы и двери, уходя из дома. Также не оставляйте ключи соседям и под ковриком.