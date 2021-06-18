Лже-врачи-вирусологи обокрали пенсионерку в Петербурге

Двое неизвестных в белых халатах и медицинских масках, представившись вирусологами, проникли в квартиру 78-летней жительницы Колпинского района Санкт-Петербурга и украли оттуда деньги и ценности на 1,5 млн рублей, сообщает ТАСС.
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Фото: Shutterstock.com
«Женщине позвонили в дверь неизвестные в белых халатах и масках, сообщили, что они якобы врачи-вирусологи. После их визита она не нашла деньги (1,3 млн рублей) и ювелирные изделия еще более чем на 200 тыс. рублей», – сказал собеседник агенства ТАСС.
Злоумышленники сказали пожилой женщине, что им необходимо осмотреть жилье на предмет безопасности в период пандемии. Пострадавшая поверила им и пустила внутрь, добавил он.
По его словам, инцидент произошел в многоквартирном доме Колпинского района в четверг днем, сообщить о случившемся женщина решила в ночь на пятницу.
Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
Чтобы избежать ограблений, не забывайте закрывать окна, балконы и двери, уходя из дома. Также не оставляйте ключи соседям и под ковриком.
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