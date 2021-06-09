Статистика дня: 22% россиян хотят уехать из страны — это максимум за 8 лет

О том, что 22% россиян хотят уехать из страны, а сам этот показатель максимальный за последние восемь лет, свидетельствуют данные опроса «Левада-Центра»*. Чаще всего о желании эмигрировать заявляют молодые люди: почти половина (48%) среди респондентов 18-24 лет, треть (33%) среди респондентов 25-39 лет. Меньше всего хотели бы уехать представители старших поколений: 7% среди респондентов 55 лет и старше.

При этом, если в возрастных группах 25-39 лет и 40-54 года желание переехать продолжает медленно расти, то среди респондентов в возрасте 18-24 лет желание эмигрировать несколько снизилось: с 53% в сентябре 2019 года, до 48% в мае 2021 года.

Доля тех, кто никогда не думал о переезде сократилась на 9 п.п. с сентября 2019 года и составила 69%. Доля тех, кто хотя бы иногда думает о переезде достигла максимума с 2013 года – 20%. Доля тех, кто обдумывает возможности выезда достигла максимума за историю наблюдений (8%). Общая доля тех, кто принимает какие-то шаги для переезда, составляет примерно 10%.

*«Левада-Центр» признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента.