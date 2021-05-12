Шойгу призвал не привлекать к военной службе людей с опытом употребления наркотиков

«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — заявил Шойгу. При этом не уточняется, будут ли подобные меры действовать во время следующего призыва.

Министр обороны уверен, что в целом в воинских коллективах Вооруженных сил удается избежать правонарушений, связанных с употреблением запрещенных веществ. Он также напомнил, что в вооруженных силах регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих.

«В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определенная положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», — добавил Шойгу.