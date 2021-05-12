Шойгу призвал не привлекать к военной службе людей с опытом употребления наркотиков

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал не привлекать к службе в войсках людей, имеющих опыт употребления наркотических и психотропных средств. С таким предложением он выступил на селекторном совещании, пишет «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
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Anatolii Trofimov / Shutterstock.com
«Важно не допускать в войска тех, кто ранее имел опыт употребления наркотических и психотропных средств», — заявил Шойгу. При этом не уточняется, будут ли подобные меры действовать во время следующего призыва.
Министр обороны уверен, что в целом в воинских коллективах Вооруженных сил удается избежать правонарушений, связанных с употреблением запрещенных веществ. Он также напомнил, что в вооруженных силах регулярно проводятся мероприятия по предупреждению распространения наркотиков среди военнослужащих.
«В целом в состоянии правопорядка и воинской дисциплины налицо определенная положительная динамика благодаря совместной работе с Главной военной прокуратурой, Главным военным следственным управлением, департаментом военной контрразведки ФСБ России. Следует продолжить системную работу по повышению правосознания военнослужащих», — добавил Шойгу.
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