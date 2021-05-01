В «СПИД.Центр» в Петербурге и еще в двух городах России пришла полиция из-за жалобы на показ фильма «Фанаты»

Полицейские заявили, что звонок в полицию поступил от «гомофобного активиста Тимура Булатова». В Петербурге им сообщили «о съемках запрещенного характера». При этом сотрудники фонда подчеркивают, что на показах присутствовали только совершеннолетние люди — у зрителей проверяли документы. Также во всех анонсах было указано возрастное ограничение.

К моменту приезда сотрудников показ фильма уже завершился, и полицейские взяли у сотрудников объяснение и ушли. Киноленту «Фанаты» должны были показывать на Московском международном кинофестивале (ММКФ), однако ее сняли с показа без объяснения причин, а режиссеру Севе Галкину предложили найти другую площадку. Сюжет фильма основан на реальных событиях. «Фанаты» рассказывают о том, как в 2016 году грабили и убивали геев, которые сами тоже имели сексуальные отношения друг с другом.