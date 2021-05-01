В «СПИД.Центр» в Петербурге и еще в двух городах России пришла полиция из-за жалобы на показ фильма «Фанаты»

«СПИД.Центр» в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде посетили сотрудники полиции. Как сообщается на сайте фонда, это связано с жалобой на показ фильма Севы Галкина «Фанаты».
Полицейские заявили, что звонок в полицию поступил от «гомофобного активиста Тимура Булатова». В Петербурге им сообщили «о съемках запрещенного характера». При этом сотрудники фонда подчеркивают, что на показах присутствовали только совершеннолетние люди — у зрителей проверяли документы. Также во всех анонсах было указано возрастное ограничение.
К моменту приезда сотрудников показ фильма уже завершился, и полицейские взяли у сотрудников объяснение и ушли. Киноленту «Фанаты» должны были показывать на Московском международном кинофестивале (ММКФ), однако ее сняли с показа без объяснения причин, а режиссеру Севе Галкину предложили найти другую площадку. Сюжет фильма основан на реальных событиях. «Фанаты» рассказывают о том, как в 2016 году грабили и убивали геев, которые сами тоже имели сексуальные отношения друг с другом.
Напомним, в августе 2020 года фонд «СПИД.ЦЕНТР» открыл филиал в Петербурге. Он расположен в креативном центре «Ателье» на Литейном проспекте, 41. Каждый день, с 13:00 до 21:00, любой желающий может сдать тест на ВИЧ или гепатит в центре, результаты которого можно будет узнать через 15 минут.
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