«Теперь мы можем рассчитывать только на вас»: «Медуза» объявила сбор донатов после признания СМИ-иноагентом

(признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента):

Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало.

И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день. Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%.

Даже при таком раскладе «Медуза» долго не протянет. Теперь мы можем рассчитывать только на вас. Впервые мы обращаемся к вам, нашим читателям, с просьбой о помощи. Помогите нам спасти «Медузу». Без вас мы не справимся.