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«Теперь мы можем рассчитывать только на вас»: «Медуза» объявила сбор донатов после признания СМИ-иноагентом

23 апреля Минюст включило «Медузу» в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Издание потеряло рекламодателей — и теперь может рассчитывать только на читателей. Так был запущен сбор донатов. Платеж может быть разовым или регулярным.

Из письма редакции «Медузы»

(признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента):

Мы всегда верили, что у нас получится построить медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно. Ведь это особенно важно в стране, где запрос на честную информацию огромен, а независимых СМИ критически мало. 

И мы построили такое медиа. На это нам потребовалось шесть лет. Российские власти разрушили наш бизнес за один день. Мы резко снизили расходы. У нас больше нет офиса — ни в Риге, ни в Москве. Мы практически отказались от сотрудничества с внештатными авторами. Мы урезали зарплаты: сокращения составили от 30 до 50%. 

Даже при таком раскладе «Медуза» долго не протянет.  Теперь мы можем рассчитывать только на вас. Впервые мы обращаемся к вам, нашим читателям, с просьбой о помощи. Помогите нам спасти «Медузу». Без вас мы не справимся. 

Узнать подробнее о том, как помочь «Медузе», можно по ссылке.

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