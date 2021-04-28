Выяснить, как создавался документ с поправками в закон «Об образовании», решил директор некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин. Он проверил метаданные файла с проектом постановления — это служебная информация о дате изменения, типе файла, авторах — и обнаружил, что у пояснительной записки к проекту и его финансово-экономического обоснования в графе Company указано название пиратской команды SPecialiST RePack.

«2 года назад я писал о том, как органы власти используются пиратскую версию MS Office. По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том, какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются. Спасибо читателю моего канала в телеграм, обнаружившему, что в материалах по «регулированию просвещения» все те же метки пиратского ПО. Я бы сказал, что смешно, не будь это так грустно. Когда-то я не стал продолжать копать в этой теме исходя из того что все давно или избавились от пиратского ПО, или перешли на облачную версию MS Office, или на «импортозамещенные продукты». Цифровая трансформация, говорите? Ну, вы меня понимаете. Надо повторять этот анализ», — поделился Бегтин.

Аналогичное «расследование» после Бегтина провела «Медуза» (признана в России СМИ, выполняющим функции иностранного агента, — прим. ред.), проверив метаданные документов через консольную команду exiftool и подтвердив, что у двух файлов с поправками стоит приписка SPecialiST RePack, а у третьего — самого проекта постановления — в графе «Company» написано «Yegor». Журналисты издания также обнаружили, что пояснительную записку и документ обоснования написал пользователь под ником Пушистик.