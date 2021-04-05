Петербуржец публично рассказал о своем ВИЧ-статусе. После этого его избили в центре города. Что об этом известно

Как изменилась жизнь

После того, как я узнал о своем ВИЧ-статусе, жизнь моя почти не изменилась. Я был хорошо осведомлен, мой партнер работал в «Красном кресте» и досконально мне объяснял, что это за вирус. Поэтому я даже немного обрадовался, узнав, что это не рак. Расстраивался пару дней — но даже скорее из-за метода передачи, а не самого статуса. Очень обидно, когда ты с десяток лет находишься в моногамных отношениях, не употребляешь наркотики и не ведешь беспорядочные связи, а в итоге все равно заражаешься.

После этого я сталкивался с дискриминацией. Например, в клинике «Мой зубной» меня отказались лечить — сказали, что никто из врачей не хочет это делать. Я, конечно, всех врачей заранее оповещаю. Я сделал несколько открытых тредов в Twitter о ВИЧ. Старался подать все максимально информативно и полезно: рассказывал, с чем приходится сталкиваться, что это, почему не нужно бояться. Старался разрушить предрассудки. Получил много негативных комментариев. Например, писали, что я вру про путь заражения. Но я давно веду страницы в соцсетях и знаю, что если ты не готов к негативу, то не нужно вообще там ничего писать. У меня в какой-то момент выработался иммунитет к любому хейту, я на него не обращал внимание.