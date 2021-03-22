По данным «ОВД-Инфо», задержания прошли во второй половине дня. Полицейские задержали как минимум 10 подростков и повезли их в 76-й отдел полиции. В автозаке находились молодые люди от 12 до 18 лет. На них завели административное дело по статье 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Жалобу написала «некая администрация».

В администрации лофт-проекта «Этажи» признали, что сами вызвали полицию на мероприятие. Как пишет «Бумага», к ним обратились посетители, заявив, что на территории общественного пространства проводят «массовое мероприятие, пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме». Администрация отреагировала на него, так как не была организатором.

«Во избежание нарушения общественного порядка — как со стороны организаторов данного мероприятия, так и со стороны посетителей лофт-проекта (так как мы не были предупреждены о данном мероприятии и наши посетители не разделяют убеждения организаторов мероприятия, которые имели при себе малолетних детей), — во избежание возможных негативных последствий для репутации заведения, а также во избежание нарушения общественного порядка, были вынуждены вызвать полицию», — сообщили в администрации «Этажей».

Около 15:20 родители сообщали, что находились в «предбаннике в полицейском участке» — и их по одному заводили к задержанным детям. К 15:40 в отдел приехали адвокаты — и их не пускали по причине «коронавирусных ограничений». Одного из правозащитников, адвоката Светлану Ратникову все же пустили в отдел только после 16:30.

По словам Ратниковой, протоколов на подростков не составляли — с них и с их родителей хотели собрать объяснения по поводу участия в ЛГБТ-мероприятии. У родителей спрашивали, «как вы относитесь к ЛГБТ и к тому, что ваш ребенок пошел на ЛГБТ-мероприятие», у задержанных интересовались, как они относятся к тому, что участвовали в публичном мероприятии, связанном с ЛГБТ-пропагандой.