В минувшее воскресенье, 21 марта, полицейские пришли в «Этажи» на Лиговском проспекте, где проходило мероприятие по косплею в стиле аниме. Они задержали минимум 10 подростков, по данным «ОВД-Инфо», в автозаке находятся молодые люди от 12 до 18 лет. Администрация лофт-проекта сама вызвала полицию из-за пропаганды «однополых отношений и субкультуры аниме». Собрали реакцию — вот что об этом думают общественные деятели и родственники пострадавших.
По данным «ОВД-Инфо», задержания прошли во второй половине дня. Полицейские задержали как минимум 10 подростков и повезли их в 76-й отдел полиции. В автозаке находились молодые люди от 12 до 18 лет. На них завели административное дело по статье 6.21 КоАП о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Жалобу написала «некая администрация».
В администрации лофт-проекта «Этажи» признали, что сами вызвали полицию на мероприятие. Как пишет «Бумага», к ним обратились посетители, заявив, что на территории общественного пространства проводят «массовое мероприятие, пропагандирующее однополые отношения и субкультуру аниме». Администрация отреагировала на него, так как не была организатором.
«Во избежание нарушения общественного порядка — как со стороны организаторов данного мероприятия, так и со стороны посетителей лофт-проекта (так как мы не были предупреждены о данном мероприятии и наши посетители не разделяют убеждения организаторов мероприятия, которые имели при себе малолетних детей), — во избежание возможных негативных последствий для репутации заведения, а также во избежание нарушения общественного порядка, были вынуждены вызвать полицию», — сообщили в администрации «Этажей».
Около 15:20 родители сообщали, что находились в «предбаннике в полицейском участке» — и их по одному заводили к задержанным детям. К 15:40 в отдел приехали адвокаты — и их не пускали по причине «коронавирусных ограничений». Одного из правозащитников, адвоката Светлану Ратникову все же пустили в отдел только после 16:30.
По словам Ратниковой, протоколов на подростков не составляли — с них и с их родителей хотели собрать объяснения по поводу участия в ЛГБТ-мероприятии. У родителей спрашивали, «как вы относитесь к ЛГБТ и к тому, что ваш ребенок пошел на ЛГБТ-мероприятие», у задержанных интересовались, как они относятся к тому, что участвовали в публичном мероприятии, связанном с ЛГБТ-пропагандой.
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Valentin Ivantsov / Shutterstock.com
Родители пострадавших подростков считают произошедшее «омерзительной провокацией». «Остается открытым вопрос: кому нужна была эта омерзительная провокация? Кратко описывая события: никакого мероприятия не было, дети собираются в Этажах пообщаться, косплееры одеваются в костюмы и проводят время с друзьями. Откуда взялись незнакомые девушки с флагом, предложившие детям пофотографироваться? Куда они потом делись? Это большой и интересный вопрос», — поделилась мать одной из задержанных девушек.
«Если правда администрация «Этажей» вызвала ментов к детям, то иметь с ними никакого дела никому больше нельзя», — комментирует произошедшее активист Даниэль Лурье. «Я все в шоке от истории с подростками-анимешниками. Проект «Этажи» теперь не должен удивляться бойкоту. Репутация — это важно. Сдали подростков, да еще подставив их, ментам за тусовку, как в 70-е годы, честное слово. Если вы так стараетесь идти в ногу со временем, это время обязательно вас догонит», — написала декан факультета социологии Европейского Университета в Петербурге Ника Костенко.
«С этого дня «Этажи» — пространство-пария. Любой, кто проводит там мероприятие, партнерится, живет, выставляется, работает, должен знать, что работает со стукачами, причем худшего сорта», — говорит сотрудник благотворительной организации «Ночлежка» Даниил Александров.
«До какой степени идиотизма мы дошли. Таинственная незнакомка пронесла на слет анимешников ужасный провокационный предмет — радужный флаг. Школьники-анимешники стали с ним фотографироваться, не понимая, что дьявольское полотнище может сделать их геями!!1 Бдительное руководство арт-трущобы «Этажи» тут же позвонило в полицию, ведь «наши посетители не разделяют убеждения организаторов мероприятия». Приехавшая полиция стала задерживать... самих школьников, которые, видимо, виноваты уже в том, что оказались рядом с бесовской тряпкой. Просто еще одно воскресенье в Петербурге», — реагирует доцент факультета политологии СЗИУ РАНХиГС Илья Матвеев.
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