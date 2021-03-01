Учительница из Петербурга Дарья Апахончич подала в суд на Минюст из-за признания «иностранным агентом»

Учительница русского языка, художница-акционистка и фемактивистка из Петербурга Дарья Апахончич, включенная в список физических лиц-иноагентов, подала иск к министерству юстиции России о признании этого решения незаконным. Это первый подобный иск с момента принятия закона.
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Фото: Shutterstock.com
В своем иске, о котором пишет «Медуза» со ссылкой на правозащитную организацию «Агора», иск подан в Ленинский районный суд Петербурга. В заявлении Апахончич указывает, что Минюст нарушил нормы российских законов и международного права, включив ее в список СМИ — «иностранных агентов». Петербурженка считает, что это нарушает принцип равенства, гарантированный Конституцией, а также ее права на свободу выражения мнения и на уважение частной жизни.
Апахончич утверждает, что никогда не получала денежные средства и иное имущество от иностранных источников с целью создавать или распространять сообщения или материалы как СМИ-иноагент — на этом основании людей могут включить в список «иностранных агентов». Она требует, чтобы Минюст в суде доказал обратное.
Напомним, поправки в отдельные законодательные акты РФ в части установления дополнительных мер противодействия угрозам национальной безопасности были приняты депутатами Государственной думы 23 декабря 2020 года. В соответствии с изменениями в законе «О некоммерческих организациях», иностранным агентом может быть признан и отдельный гражданин — в случае, если физическое лицо в интересах иностранного СМИ-иноагента создает и распространяет для широкого круга лиц текстовые, аудио и видеоматериалы, получая при этом поддержку из‑за рубежа.
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